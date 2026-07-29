Oto kolejny rywal Lecha Poznań. Zagrają w el. do Ligi Europy

Lech Poznań jako mistrz Polski przystąpił do eliminacji Ligi Mistrzów w ścieżce mistrzowskiej. Zespół z Wielkopolski nie miał dużo szczęścia w losowaniu, bo w drugiej rundzie, gdy wszedł do gry, trafił na Aarhus, mistrza Danii.

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Lech Poznań zagrał rewanż z Aarhus w Lidze Mistrzów. Oto następny rywal w Europie

Poznanianie fenomenalnie rozpoczęli europejską kampanię. Na boisku rywala wygrali aż 4:1, co stawiało ich w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem na własnym stadionie. I stała się rzecz niewyobrażalna. Po 90 minutach gospodarze przegrywali 0:3, a mimo że w dogrywce zdobyli bramkę, to zaraz potem stracili kolejną. Doszło do rzutów karnych, w których Duńczycy wygrali 4-3. To dało im absolutnie sensacyjny awans, a dla mistrza Polski oznaczało totalną kompromitację.

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To oznacza, że Lech zagra tylko w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W tych rozgrywkach jego rywalem będzie przegrany z innej pary eliminacji LM, między KI Klaksvik i Żalgirisem Kowno. Ta rywalizacja okazała się niezwykle zacięta - na Wyspach Owczych padł bezbramkowy remis, który długo był też na Litwie. Aż w 85. minucie trafił Leon Kreković, dając awans Żalgirisowi, a Farerów "skazując" na rywalizację z Lechem w LE.

Lech zagra z KI Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy

Mistrz Polski w losowaniu trzeciej rundy LE był rozstawiony, zatem przeciwnik jest teoretycznie słabszy. Pierwsze spotkanie zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena zagra u siebie w przyszłym tygodniu (6 sierpnia), natomiast rewanż w jeszcze następnym tygodniu na wyjeździe (13 sierpnia).

Lech Poznań musi wygrać minimum jeden dwumecz, by jesienią wystąpić co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Trafi tam, jeśli przegra w czwartej rundzie eliminacji LE albo przegra w trzeciej fazie kwalifikacji LE, a potem wygra rywalizację w czwartej rundzie eliminacji LK.