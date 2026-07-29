Górnik Zabrze będzie walczył z UEFA o sprawiedliwość

Górnik Zabrze musi odrabiać straty w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Zespół Michala Gasparika przegrał 0:1 z Fenerbahce po golu Andersona Taliski z rzutu wolnego. W trakcie spotkania doszło do starć między kibicami Górnika a policją. UEFA stwierdziła, że Górnik "zakłócał porządek", za co otrzymał grzywnę w wysokości 50 tys. euro oraz zakaz sprzedaży na kolejne wyjazdowe spotkanie, ale w zawieszeniu na dwa lata. "Klub wystąpił z prośbą o przedstawienie interpretacji nałożonej kary i będzie się od niej odwoływał" - przekazała Paulina Laby, rzeczniczka prasowa Górnika.

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Górnik będzie walczył o odwołanie kary od UEFA. "Turecka policja była nieco nadaktywna"

Dr Bartłomiej Gabryś, członek zarządu Górnika Zabrze, był gościem programu w Kanale Sportowym. Gabryś przekazał, że klub aktualnie bada możliwości prawne.

- W tej chwili jesteśmy na etapie, w którym dział prawny weryfikuje poszczególne kroki związane z tą sytuacją. Poprosimy oczywiście o uzasadnienie, jeśli chodzi o to, skąd ta kara, skąd jej wysokość i dlaczego. To jest jedna płaszczyzna, nazwijmy ją formalno-prawna, która obowiązuje, działa i dzieje się w klubie. Oczywiście realizujemy krok po kroku to, co pozwala nam zrealizować pewne reguły postępowania prawnego, i to będzie realizowane - powiedział.

Ze słów dr Gabrysia wynika, że Górnik nie odpuści tej sprawy. - Bez wątpienia będziemy to prowadzić od samego początku do końca w taki sposób, aby po pierwsze zastanowić się nad stosownością tej kary, a jeśli już jakaś ma być, to na pewno nie w tej wysokości i w takiej wartości. Biorąc pod uwagę to, co miało miejsce, nazwijmy to, na tej drugiej płaszczyźnie, czyli na tym powodzie, który sprawił, że nasi kibice czuli się bardzo niekomfortowo za sprawą tureckiej policji, która w swoim działaniu, wydaje się, była nieco nadaktywna, powiem delikatnie - dodał członek zarządu.

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Sprawę z turecką policją szerzej opisał Łukasz Olkowicz w "Przeglądzie Sportowym Onet". Okazuje się, że jeden z policjantów uderzył kibica Górnika łokciem w głowę, a na nagraniach widać, jak funkcjonariusze ciągną po ziemi zakrwawionego kibica. Policjant kopał też leżącego mężczyznę w barwach Górnika. Dziewięciu kibiców z Zabrza trafiło do aresztu, ale dzięki reakcji Gabriela Siliwoniuka, wicekonsula z Konsulatu Generalnego RP w Stambule, udało się ich uwolnić.

Rewanżowe spotkanie między Górnikiem Zabrze a Fenerbahce odbędzie się w środę o godz. 20:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.