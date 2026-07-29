Gdzie oglądać Górnik Zabrze - Fenerbahce? O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Górnik Zabrze, mimo przegranej na boisku Fenerbahce, osiągnął całkiem niezły wynik na rozedrganym od emocji stadionie Sukru Saracoglu. Jedynego gola (z rzutu wolnego) zdobył doświadczony Brazylijczyk Talisca.
Przewaga Fenerbahce w pierwszym spotkaniu nie podlegała dyskusji. Zabrzanie rzadko kiedy zapuszczali się pod bramkę rywali, którzy mieli okazje, by zakończyć mecz z przewagą kilku goli. Turcy wygrali jednak tylko 1:0, co na pewno nie jest, cytując klasyka, "bezpiecznym wynikiem".
- Spodziewamy się trudnego meczu. Jutro zagrają u siebie, przed własną publicznością, ale mogą spodziewać się bardzo zaangażowanej drużyny, która naprawdę chce wygrać i awansować do kolejnej rundy. Myślę, że to będzie dobry mecz dla obu stron. Słyszałem, że ich kibice tworzą świetną atmosferę na tym stadionie. Dlatego nie mogę się doczekać tego spotkania - powiedział na konferencji prasowej 54-krotny reprezentant Portugalii Nelson Semedo.
Kadra Fenerbahce, z polskiej perspektywy, jest imponująca. Znajdują się w niej tacy zawodnicy jak np. Mason Greenwood, Matteo Guendouzi, Marco Asencio, Jayden Oosterwolde czy Kerem Akturkoglu. Na boisku jednak liczy się przede wszystkim dyspozycja dnia, często także łut szczęścia.
W przypadku pokonania aktualnych wicemistrzów Turcji w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Górnik Zabrze zmierzy się ze Sturmem Graz. W przypadku porażki z Fenerbahce Zabrzanie powalczą z Twente lub Ferencvaros w kwalifikacjach do Ligi Europy. Po pierwszym pojedynku w korzystniejszej sytuacji są Węgrzy (2:1).
W rewanżowym spotkaniu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Michala Gasparika zmierzy się u siebie z faworyzowanym Fenerbahce Stambuł. Początek w środę 29 lipca o godzinie 20.00. Transmisję na żywo będzie można oglądać w Super Polsacie, Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online w platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.