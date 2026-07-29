Gdzie oglądać Górnik Zabrze - Fenerbahce? O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Górnik Zabrze, mimo przegranej na boisku Fenerbahce, osiągnął całkiem niezły wynik na rozedrganym od emocji stadionie Sukru Saracoglu. Jedynego gola (z rzutu wolnego) zdobył doświadczony Brazylijczyk Talisca.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarnowane zgrupowanie. Najgorsze za kadencji Jana Urbana

Górnik Zabrze chce zagrać odważniej

Przewaga Fenerbahce w pierwszym spotkaniu nie podlegała dyskusji. Zabrzanie rzadko kiedy zapuszczali się pod bramkę rywali, którzy mieli okazje, by zakończyć mecz z przewagą kilku goli. Turcy wygrali jednak tylko 1:0, co na pewno nie jest, cytując klasyka, "bezpiecznym wynikiem".

- Spodziewamy się trudnego meczu. Jutro zagrają u siebie, przed własną publicznością, ale mogą spodziewać się bardzo zaangażowanej drużyny, która naprawdę chce wygrać i awansować do kolejnej rundy. Myślę, że to będzie dobry mecz dla obu stron. Słyszałem, że ich kibice tworzą świetną atmosferę na tym stadionie. Dlatego nie mogę się doczekać tego spotkania - powiedział na konferencji prasowej 54-krotny reprezentant Portugalii Nelson Semedo.

Kadra Fenerbahce, z polskiej perspektywy, jest imponująca. Znajdują się w niej tacy zawodnicy jak np. Mason Greenwood, Matteo Guendouzi, Marco Asencio, Jayden Oosterwolde czy Kerem Akturkoglu. Na boisku jednak liczy się przede wszystkim dyspozycja dnia, często także łut szczęścia.

W przypadku pokonania aktualnych wicemistrzów Turcji w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Górnik Zabrze zmierzy się ze Sturmem Graz. W przypadku porażki z Fenerbahce Zabrzanie powalczą z Twente lub Ferencvaros w kwalifikacjach do Ligi Europy. Po pierwszym pojedynku w korzystniejszej sytuacji są Węgrzy (2:1).

Eliminacje Ligi Mistrzów. O której mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce? Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

W rewanżowym spotkaniu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Michala Gasparika zmierzy się u siebie z faworyzowanym Fenerbahce Stambuł. Początek w środę 29 lipca o godzinie 20.00. Transmisję na żywo będzie można oglądać w Super Polsacie, Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online w platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.