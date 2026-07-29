Gdzie oglądać Lech Poznań - Aarhus? O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pojedynek w Danii ułożył się rewelacyjnie, choć początkowo niewiele wskazywało na tak dużą przewagę Lecha. Mistrzów Polski z piłkarskiego letargu w pierwszej połowie wyrwał Mikael Ishak, a gdy z boiska z czerwoną kartką wyleciał bramkarz gospodarzy Jesper Hansen, przewaga "Kolejorza" rosła z każdą kolejną minutą.

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Lech nie może zlekceważyć Aarhus

Po kapitalnym spotkaniu z mistrzem Danii na jego terenie Lech Poznań zainaugurował sezon w Ekstraklasie bezbramkowym remisem na swoim stadionie z Cracovią. Gracze trenera Nielsa Frederiksena wykonali aż 18 prób, ale żadna z nich nie zakończyła się golem. Co ciekawe, także podziałem punktów (1:1) skończył się premierowy mecz nowej kampanii w duńskiej Superligaen między Aarhus a Broendby.

- Jeśli spojrzymy na zespół, który mamy, to wiemy, że jesteśmy drużyną, która zazwyczaj lepiej radzi sobie z piłką przy nodze niż bez niej. Dlatego błędną strategią byłoby wyłącznie głębokie bronienie się. Powinniśmy zrobić to, co robimy zazwyczaj - atakować i próbować wygrać mecz - przyznał trener Lecha Poznań na przedmeczowej konferencji prasowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami Frederiksen zachowywał dystans do perspektywy awansu, przekonując, że ostateczny wynik w dalszym ciągu jest sprawą otwartą.

- Dwumecz trwa 180 minut i może wydarzyć się bardzo wiele. Wiemy również, jak dobrą drużyną jest nasz rywal, dlatego mamy do niego pełen szacunek. Musimy zagrać na naszym najwyższym poziomie - podkreślił szkoleniowiec mistrzów Polski.

Pewne jest to, że gdy "Kolejorz" pokona Aarhus, wówczas w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Frederiksena zagra z Sabah Baku. W jej barwach występuje wychowanek Lecha, Tymoteusz Puchacz. 27-latek w wygranym 2:0 meczu z fińskim KuPS zanotował asystę przy golu Veljko Simicia.

Eliminacje Ligi Mistrzów. O której mecz Lech Poznań - Aarhus GF. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

W rewanżowym spotkaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Lech Poznań zmierzy się u siebie z Aarhus GF. Początek w środę 29 lipca o godzinie 19.00. Transmisję na żywo będzie można oglądać w TVP Sport. Dostępny będzie również stream online na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.