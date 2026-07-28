Ważne wieści dla Lecha w kontekście el. LM. Sensacyjny awans

Przed tygodniem Shamrock Rovers niespodziewanie poległo w wyjazdowym starciu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Araratem-Armenia 0:2. Bramki dla mistrzów Armenii zdobywali Sandro Lima i Zidane Banjaqui. Wynik rewanżu był istotny z punktu widzenia Lecha Poznań i Sabah Baku.

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Mistrzowie Azerbejdżanu są już pewni gry w III rundzie eliminacji, gdyż pokonali w rewanżowym starciu KuPS 2:0. Jeśli Lech przypieczętuje w środę awans w drugim meczu przeciwko Aarhus GF, stanie naprzeciwko Tymoteusza Puchacza i spółki w kolejnej fazie. I tu do gry wchodzi losowanie par ostatniej, IV rundy kwalifikacji.

Gdyby Ararat-Armenia awansował dalej, wówczas para Lech / Sabah nie mogłaby wylosować pary, w której będzie walczył mistrz Armenii. Wszystko z powodu konfliktu politycznego na linii Azerbejdżan - Armenia. W przypadku awansu Shamrock Rovers zaś sprawa byłaby otwarta. Zatem żeby nie ograniczać "Kolejorzowi" listy potencjalnych rywali, polscy kibice trzymali kciuki za Irlandczyków.

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Pierwszą dobrą sytuację do otwarcia wyniku mieli goście. Podanie w polu karnym otrzymał Sandro Lima, lecz nie zdołał pokonać Eda McGinty'ego, zaledwie obijając słupek bramki Rovers. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, więc już w 11. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Piłkę na klatkę piersiową przyjął Aaron Greene, po czym obrócił się i zagrał na 16. metr do nabiegającego Matthew Healy'ego. Ten bez zastanowienia huknął w lewy górny róg bramki i dał Shamrock kontakt w dwumeczu.

Mistrzowie Armenii szukali okazji do wyrównania, lecz mieli wyjątkowo rozregulowane celowniki. Próby Maxence'a Carliera i Sandro Limy omijały irlandzką bramkę w bezpiecznej odległości. Zresztą, 36. minuta pokazała, że podopieczni Tulipy sami stwarzają sobie kłopoty.

Katastrofalny błąd w rozegraniu popełnił Alexandros Malis, który podał zbyt lekko do Joao Bravima. Golkiper Araratu wprawdzie zdążył wybić piłkę przed nadbiegającym Greenem, ale przejął ją Jack Byrne, który minął bramkarza i wystawił do Greene'a. 36-latkowi nie pozostało nic innego, jak dołożyć nogę i umieścić futbolówkę w pustej bramce, wyrównując stan dwumeczu.

Tuż przed przerwą gola na 3:0 mógł strzelić Dylan Watts, lecz dobrą interwencją popisali się goście. Ostatecznie do szatni Shamrock Rovers schodziło z dwubramkowym prowadzeniem, lecz aby uniknąć dogrywki potrzebowali zdobyć jeszcze przynajmniej jedną bramkę.

Tuż po zmianie stron groźny strzał zza szesnastki oddał kapitan Araratu, Karen Muradjan. Piłka jednak minęła bramkę McGinty'ego przy słupku. W drugim polu karnym swoich sił po rzucie wolnym próbował Roberto Lopes, lecz jego uderzenie świetną paradą popisał się Joao Bravim.

Armeńczycy dążyli do wyjścia na ponowne prowadzenie w dwumeczu i dopięli swego w 73. minucie. Po akcji przeprowadzonej prawym skrzydłem do piłki dopadł Sandro Lima i wpakował ją do bramki. Przy tym rezultacie to Ararat był premiowany dalszą grą w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie. To oznacza, że w potencjalnej IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Lech Poznań (jeśli ogra Aarhus GF) ani Sabah Baku nie będą mogli zagrać ze zwycięzcą pary NK Celje / Ararat-Armenia.

Shamrock Rovers 2:1 Ararat-Armenia (dwumecz: 2:3)

Gole: 11' Healy, 36' Greene - 73' Sandro Lima

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