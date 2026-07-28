Horror w meczu el. LM! Przegrywali 0:2, zadecydowała dogrywka

Lech Poznań jest już jedną nogą w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu z Aarhus piłkarze Nielsa Frederiksena wygrali aż 4:1 i wystarczy, że w rewanżu unikną kompromitacji. A co dalej?

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Lech nie ma szczęścia! Mogli być bliżej Ligi Mistrzów

Jeżeli Lech wyeliminuje Duńczyków, to w III rundzie kwalifikacyjnej zagra z azerskim Sabah Baku - w tej drużynie na co dzień występuje Tymoteusz Puchacz. Poznaniacy w tym starciu będą zdecydowanym faworytem. Jeżeli awansują, to będą mieć rozstawienie w IV rundzie kwalifikacyjnej.

Dlaczego więc tak ważny dla Lecha jest mecz Dinama Zagrzeb z FC Thun, skoro z tym pierwszym zespołem Lech i tak by nie zagrał, bo też byłby on rozstawiony? Wszystko przez przesunięcia, do których doszłoby w przypadku sensacji.

Wygrana Szwajcarów oznaczałaby, że w IV rundzie kwalifikacyjnej miejsce Dinama Zagrzeb zajmie inny zespół, który normalnie byłby nierozstawiony - a więc Lech mógłby na niego trafić. Na ten moment byłby to AEK Ateny.

FC Thun już po 22 minutach prowadziło dwoma bramkami po golach Brightona Labeau i Marco Buerkiego - dwukrotnie nie popisała się obrona Dinama Zagrzeb. Goście zaczęli mieć problemy w drugiej połowie - w 68. minucie Buerki dostał czerwoną kartkę za pociągnięcie rywala za koszulkę - piłkarz chorwackiej drużyny znalazłby się w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Chwilę później gospodarze strzelili gola kontaktowego. W 78. minucie Chorwaci zdobyli bramkę na 2:2 i wszystko wskazywało na to, że to oni będą górą w tym starciu. FC Thun zdołało jednak przetrwać końcówkę spotkania, a to oznaczało dogrywkę.

W niej dominowali Chorwaci, którzy praktycznie bez przerwy byli przy piłce. I choć Szwajcarzy dzielnie się bronili, to po stronie Dinama była po prostu piłkarska jakość. W 112. minucie gospodarzom udało się w końcu wyprowadzić atak, który przesądził o zwycięstwie. Przepięknym strzałem zza pola karnego popisał się Moris Valincić, który strzelił w lewe okienko.

Zwycięstwo Dinama oznacza, że AEK wciąż znajduje się na liście potencjalnych przeciwników Lecha Poznań.

Oczywiście zanim Lech będzie zajmował się potencjalnymi rywalami w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej, to najpierw musi do niej awansować. Żeby w ogóle mieć na to szansę, piłkarze Nielsa Frederiksena muszą najpierw potwierdzić swoją wyższość w dwumeczu z Aarhus. Drugie spotkanie z tym rywalem odbędzie się w środę 29 lipca o godzinie 19:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.