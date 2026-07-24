Katastrofa w Europie. Z czterech klubów może zostać jeden. "Czarny tydzień"

Rumunia wystawiła cztery zespoły do rywalizacji w europejskich pucharach. Mistrz kraju Universitatea Craiova nie zawiódł w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdzie ograł białoruski ML Witebsk (4:1 i 1:0). Na tym samym etapie Ligi Europy Universitatea Kluż przegrała z Dynamem Kijów (dwukrotnie 0:0 i 2-4 w karnych), a zupełnie nieudany okazał się kolejny etap rywalizacji w Europie.

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Rumunia zaliczyła słabiutki tydzień w europejskich pucharach. Zero zwycięstw

"Czarny tydzień dla Rumunii" - napisał wprost rumuński portal sport.ro po tym, jak żadna z czterech tamtejszych drużyn nie odniosła pucharowego zwycięstwa. Craiova przegrała 0:1 z Lewskim Sofia w LM (wyjazd), z kolei w Lidze Konferencji Universitatea Kluż zremisowała 2:2 z SK Brann (dom), CFR Cluj zremisowało 1:1 z Alaszkertem Erywań (wyjazd), a potężną wpadkę zaliczyło FCSB, które przegrało u siebie 2:3 z łotewską Audą.

Rumuński serwis przekazał też, jakie szanse na awans mają poszczególne zespoły według wyliczeń statystycznych z Football Meets Data. Najgorzej wygląda to w przypadku Universitatea Craiova, która ma tylko 36 proc. szans na odwrócenie wyniku rywalizacji z mistrzem Bułgarii u siebie. Niewiele lepsza jest sytuacja FCSB, sukces w postaci awansu na Łowie szacowany jest na 44 proc.

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Korzystniej wygląda to w przypadku obu zespołów z miasta Kluż-Napoka. Universitatea ma 69 proc. na wyeliminowanie Brann w Norwegii, natomiast CFR aż 79 proc. szans na wygranie rywalizacji z Alaszkertem na własnym boisku. Zatem z wyliczeń wynika, że w Europie powinny zostać Rumunom trzy drużyny, bo przypomnijmy, że Universitatea Craiova w razie niepowodzenia w LM zostanie przesunięta do LE. W najgorszym wypadku tylko mistrz kraju ostanie się w rozgrywkach kontynentalnych.

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Z kim mogą zagrać rumuńskie zespoły w kolejnych fazach? Jeśli Craiova zostanie w Lidze Mistrzów, to trafi na lepszego z pary Omonia Nikozja - Kajrat Ałmaty (na Cyprze było 1:0), natomiast po "spadku" do Ligi Europy wpadnie na gorszego z innej pary LM - Sabah Baku lub KuPS. Z kolei w Lidze Konferencji FCSB może zagrać z NK Aluminij lub Dinamo City (pierwszy mecz 1:1), potencjalny rywal Universitatea Kluż to gorszy z pary LE Tromso - Hradec Kralove (pierwszy mecz 0:1), natomiast CFR może wpaść na zwycięzcę dwumeczu Dila Gori - Apollon Limassol (pierwsze spotkanie 0:4).