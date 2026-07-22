Kibice Górnika zatrzymani po burdach na stadionie w Turcji. Od tego się zaczęło

Górnik Zabrze przegrał 0:1 z Fenerbahce Stambuł w pierwszym meczu drugiej rundy el. Ligi Mistrzów. "Górnik Zabrze nie jechał do Turcji, jak na ścięcie, ale wszyscy w klubie zdawali sobie sprawę, że Fenerbahce będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu w walce o awans do III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Zabrzanie skupili się dziś na obronie. I długo przynosiło to efekty, ale Fenerbahce w końcu zdobyło bramkę - genialnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Talisca. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy" - relacjonował dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus.

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Polscy kibice starli się z policją

Tureccy kibice są znani z żywiołowości, głośności i swojego fanatyzmu. Potwierdziło to wielu grających tam sportowców. Polakom również niczego nie brakuje, więc przed tym meczem zapowiadało się nie tylko ciekawe spotkanie na murawie, ale także na trybunach.

Już przed meczem doszło do scysji. "Wielkich emocji na wodzy jeszcze przed spotkaniem nie utrzymali licznie zgromadzeni w Stambule (w liczbie około 800 fanów) kibice Górnika Zabrze. Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek litewskiego sędziego Manfredasa Lukjancukasa w sektorze gości zrobiło się bardzo nerwowo. Musiała interweniować policja, a obrazki z tego wydarzenia momentalnie trafiły do sieci" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

"Trybuny Górnika Zabrze zakłóciły spokój, interweniowała policja" - napisał dziennikarz Dogukan Yildirim. "Doszło do starcia między kibicami Górnika Zabrze, którzy przyjechali do Stambułu na wyjazdowy mecz Fenerbahce, a policją" - czytamy w opisie kanału Onedio.

Nowe doniesienia nt. scysji w Stambule. Media: Zatrzymano dziewięć osób

Teraz nowe informacje na ten temat przekazali dziennikarze RMF FM. Do zamieszek miało dojść przez... banery. "Sympatycy Górnika rozwiesili w swoim sektorze banery, po czym obsługa zwróciła im uwagę, by je usunęli. Wtedy doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli funkcjonariusze" - czytamy.

"Podczas burdy opiekun polskich spottersów (policjantów reprezentujących interesy kibiców, służących im m.in. pomocą w kwestiach organizacyjnych i informacyjnych) złamał rękę. Co istotne, obrażenia nie były wynikiem bezpośredniego ataku, a niefortunnego przewrócenia się mężczyzny" - relacjonuje RMF FM.

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Według doniesień dziennikarzy funkcjonariusze zatrzymali w sumie dziewięciu Polaków - ośmiu najpierw, a w trakcie przerwy zidentyfikowano ostatniego. "Zatrzymani trafili do jednostki policji, gdzie są przesłuchiwani. Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą - czy odpowiedzą za wykroczenia, czy za przestępstwa" - zakończono.