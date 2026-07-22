Bohater Fenerbahce zabrał głos po meczu z Górnikiem. Tak ocenił polski klub

Górnik Zabrze już na samym starcie eliminacji Ligi Mistrzów miał niezwykle wymagające zadanie. Podopieczni trenera Michala Gasparika trafili na Fenerbahce. Po pierwszym spotkaniu niczego jednak nie można wykluczyć, rywale wygrali tylko 1:0, jedynego gola zdobył Anderson Talisca.

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Talisca zabrał głos po meczu z Górnikiem. "Rewanż będzie trudny"

Po spotkaniu na wysoki poziom piłkarzy Górnika zwrócił uwagę Talisca. Napastnik przyznał, że w rewanżu również należy się spodziewać trudnego zadania. Jednocześnie dodał, że gra w świetnej drużynie, a rozpoczęcie rywalizacji od zwycięstwa było kluczowe.

"Przede wszystkim, to był trudny mecz. Nasz przeciwnik grał bardzo zdyscyplinowanie. W meczach z takimi drużynami starasz się przenieść grę na skrzydła, żeby otworzyć sobie przestrzeń, i właśnie to zrobiliśmy. Przed moim golem bramkarz obronił kilka strzałów. Mecze na tym etapie sezonu nie są łatwe. Jesteśmy zjednoczeni jako drużyna. Staramy się robić to, czego chce nasz trener Ismail. To dla nas dobry wynik. Ważne było, żeby zacząć od zwycięstwa" - powiedział cytowany przez turecki portal fanatik.com.tr Talisca.

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"Mecz rewanżowy również będzie trudny. Od teraz skupiamy się na tym meczu. Jesteśmy świetną drużyną i zachowujemy spokój. Zjednoczymy się i przygotujemy do tego meczu najlepiej, jak to możliwe. Rozgrywanie meczów przygotowuje nas lepiej pod każdym względem. Trenujemy, ale rytm meczowy jest inny. Osiągniemy pełnię możliwości, grając więcej meczów. Jako drużyna, znajdziemy lepszy rytm, grając więcej meczów" - dodał Talisca odnosząc się do spotkania rewanżowego.

"Pojedziemy tam po zwycięstwo"

Bartug Elmaz dodał, że celem zespołu będzie teraz jak najlepsze przygotowanie do rewanżu. Pomocnik stwierdził, że Fenerbahce dobrze przeanalizowało Górnika, zwracając uwagę na mocne i słabe strony polskiego klubu.

"To mój czwarty rok w Fenerbahce. Chcę podziękować trenerowi Ismailowi. Dał mi szansę w wyjściowym składzie po raz pierwszy w oficjalnym meczu. Starałem się wnieść jak najwięcej do drużyny. Miałem dziś trochę pecha. Graliśmy dobrze jako drużyna. Wynik mógł być inny, ale tak się nie stało. Wierzę, że będziemy się dzisiaj cieszyć, jak najlepiej przygotować do rewanżu, wygrać i awansować do kolejnej rundy" - powiedział Elmaz.

"Dobrze przeanalizowaliśmy naszego przeciwnika i odpowiednio do tego podeszliśmy. Znaliśmy jego mocne i słabe strony. Staraliśmy się wykorzystać je na boisku. Do meczu rewanżowego podejdziemy z jak największą siłą. Jako drużyna, z dnia na dzień stajemy się coraz lepsi. Staliśmy się zgraną rodziną. Nasz trener też jest nowy. Bardzo dobrze się do siebie przyzwyczailiśmy. Jesteśmy Fenerbahce. Damy z siebie wszystko i pojedziemy tam po zwycięstwo…" - dodał pomocnik Fenerbahce.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się w środę, 29 lipca o godzinie 20:00, na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Górnik ma do odrobienia jedną bramkę straty.