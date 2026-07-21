Trener Górnika stawia sprawę jasno po meczu z Fenerbahce. "Szacunek"

To był pierwszy mecz Górnika w Lidze Mistrzów od lat osiemdziesiątych! Zabrzanie już w II fazie kwalifikacyjnej wylosowali bardzo trudnego przeciwnika, bo ich rywalem było tureckie Fenerbahce. To lokalny gigant, w którym grają piłkarze niedostępni dla polskich klubów - wystarczy wspomnieć o takich zawodnikach jak Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo czy Marco Asensio.

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Trener Górnika przemówił po meczu z Fenerbahce. Tak ocenił powrót Zabrzan do Ligi Mistrzów

Zabrzanie w tym meczu mogli straszyć co najwyżej Maksymem Chłaniem - i choć Ukrainiec imponuje na poziomie Ekstraklasy, to w starciu z takim rywalem potrzebowałby wsparcia. A tego brakowało. Górnik skupił się na obronie, co przyniosło mu pozytywny wynik - bo za taki trzeba uznać jednobramkową porażkę w pierwszym meczu.

Postawę swojego zespołu skomentował trener Michal Gasparik. Szkoleniowiec był zadowolony z wyniku. - Szacunek dla chłopaków, bo to oni biegali, oni walczyli. Mocne Fenerbahce nam nie strzeliło bramki z gry. Szkoda tego stałego fragmentu gry. Jeszcze w tej pierwszej połowie byliśmy groźni. Nawet myślę, że tych pierwszych dwudziestu minutach byliśmy bardziej groźni jak Fener - zaczął szkoleniowiec. Z tym ostatnim stwierdzeniem trudno się zgodzić. Górnik wykreował sobie wtedy wprawdzie jedną bardzo dobrą okazję do zdobycia gola, ale stało się to dopiero po długim fragmencie dominacji gospodarzy.

Trener Górnika przyznał, że Fenerbahce po przerwie było zdecydowanie lepsze. Ma jednak nadzieję na to, że w rewanżu jego zespół wywalczy awans. - Ale wszystko jest otwarte, wszystko jest otwarte. Gramy teraz w domu, będzie komplet i zobaczymy - dodał.

- Ja chcę, żebyśmy atakowali więcej, ale widzimy, przeciwko jakiej drużynie gramy (...). Będzie znowu ciężko, ale mamy szansę - podkreślił. Docenił też obronę swojej drużyny, która zagrała zdecydowanie lepiej niż w meczu Superpucharu Polski z Lechem Poznań.

Rewanżowy mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca o godzinie 20:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.