Tak zagrali potencjalni rywale Lecha w Lidze Mistrzów. Polski mecz

Kibice Lecha, zachwyceni grą swoich podopiecznych w Danii, zapewne nie skupiali uwagi na pojedynku potencjalnych rywali mistrzów Polski w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Poniedziałkowe losowanie przyporządkowało zwycięzców dumeczu Lech/Aarhus do lepszego z pary Sabah Baku/KuPS Kuopio.

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Obie te drużyny do tego etapu rozgrywek musiały przebić się przez pierwszą rundę eliminacji. Sabah pewnie pokonało w dwumeczu walijskie The New Saints, a KuPS po dramatycznej dogrywce w rewanżu przed własną publicznością wyeliminowało mistrzów Macedonii Północnej, Vardar Skopje. W obu tych starciach dużą rolę odegrali Polacy. Dwie asysty dla Sabah zanotował Tymoteusz Puchacz, a decydującą bramkę dla fińskiego zespołu zdobył Piotr Parzyszek.

Polski mecz w II rundzie el. Ligi Mistrzów

Teraz Puchacz i Parzyszek zmierzyli się ze sobą w meczu nie tylko o awans do III rundy eliminacji Champions League. Stawką tego dwumeczu jest również pewna gra w Europie na jesień, gdyż zwycięzcy zagwarantują sobie miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji. Obaj Polacy wyszli w pierwszym składzie, ale zadowolony zarówno z przebiegu meczu, jak i z wyniku mógł być jedynie Tymoteusz Puchacz.

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W pierwszej połowie mistrzowie Azerbejdżanu zupełnie zdominowali bowiem uczestników poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Wydawało się, że w 33. minucie Sabah dopięło swego i wyszło na zasłużone prowadzenie, ale bramka Umaraliego Rakhmonaliyeva nie została uznana. Dopiero tuż przed przerwą Veljko Simic wykorzystał podanie Ivana Lepinjicy. Tymoteuszowi Puchaczowi można tym razem zapisać asystę drugiego stopnia, gdyż to on oddał piłkę Chorwatowi.

Sabah Baku bliżej gry z Lechem Poznań

W drugiej połowie piłkarze Sabah dopuścili KuPS do głosu, choć to oni wciąż przeważali i stworzyli sobie więcej sytuacji. Finowie dopiero po przerwie oddali swoje pierwsze strzały w tym meczu, ale nie udało się zagrozić ani razu bramkarzowi gospodarzy. Piotr Parzyszek zszedł z boiska po godzinie gry, ale nawet zmiany nie pomogły gościom. Sabah Baku zwyciężyło 1:0 i ma drobną zaliczkę przed rewanżem.

Drugi mecz, decydujący o losach awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, odbędzie się w Kuopio 28 lipca o godzinie 17:00. Dzień później zwycięzcy tego dwumeczu dowiedzą się, czy czeka ich starcie z mistrzem Polski. Lech Poznań bronić będzie trzybramkowej przewagi nad Aarhus GF przed własną publicznością.