Duńskie media bez złudzeń po meczu z Lechem. "Upadek"

Miał w tym meczu Lech momenty, w których za mocno przysypiał. Niecałe pół godziny pierwszej połowy i kwadrans drugiej. Na szczęście mistrzowie Polski byli doskonali w budzeniu samych siebie. Przed przerwą zrobił to Mikael Ishak, a potem jeszcze podwyższył Patrik Walemark. Po niej fenomenalnego gola z ponad trzydziestu metrów strzelił Terry Yegbe, po czym również po nim poprawił Walemark. Rywale, choć jedno trafienie zdobyli, pomagali Lechowi, jak mogli. Bramkarz dostał czerwoną kartkę w 37. minucie, bo zagrał ręką poza polem karnym, przy trafieniu na 4:1 obrońca nie trafił w futbolówkę. Wszystko to dało efekt wspaniałego zwycięstwa Poznaniaków.

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Duńczycy zdołowani po meczu. Widzą, jak wygląda sytuacja Aarhus

Taki wynik oznacza, że Lecha musiałaby spotkać jakaś totalna katastrofa, by w domowym rewanżu dali sobie odebrać awans. Duńskie media dobrze o tym wiedzą, bo nastroje są w nich fatalne i nie ma się co dziwić. Portal dr.dk podkreśla rolę Mikaela Ishaka, który wrócił na stadion w Randers (Aarhus tam grało, bo ich tymczasowy obiekt nie spełnia warunków UEFA). - Mecz rozegrano na stadionie w Randers i to ewidentnie bardzo odpowiadało Mikaelowi Ishakowi z drużyny gości. Były napastnik Randers wyprowadził Lecha na prowadzenie po pół godziny gry. To był moment, który rozpoczął upadek mistrzów Danii. (...) Wynik 1:4, z którym Aarhus pojedzie do Polski, sprawia, że sytuacja jest krytyczna, mówiąc najłagodniej - czytamy.

Dziennik "Tipsbladet" wystawił oceny zawodnikom Aarhus i na 4 w skali 4-6 zasłużył tylko Fredrik Emmery, z którym dużo kłopotów miał Joel Pereira. Za to przy ocenie trenera Duńczycy wskazali winnych takiego stanu rzeczy. - Trudno nie współczuć nieco Jakobowi Poulsenowi. AGF potrafiło wyjść z szatni z dobrym nastawieniem, ale w obu połowach ich entuzjazm był gaszony. Główną konkluzją po tym meczu jest to, że dyrektor sportowy klubu musi zapewnić co najmniej jedno wzmocnienie do linii defensywnej, bo to tam brakowało jakości. AGF grało dziś z dobrą drużyną, ale to wciąż duże rozczarowanie, że stracili u siebie 4 gole - pisze dziennik.

Zachwyty nad Frederiksenem

Mads Junker ekspert telewizji TV 2 Sport nie ma złudzeń. Liga Mistrzów Duńczykom uciekła. - Wyrównane było w tym meczu pierwsze pół godziny, ale po golu dla Lecha i czerwonej kartce dla Hansena, na boisku był już tylko jeden zespół. Aarhus praktycznie odpadło już z eliminacji do Ligi Mistrzów. Mogą się już skupić na walce o Ligę Europy i grze w lidze duńskiej - powiedział Junker. Za to portal 3point.dk mocno chwali przede wszystkim duńskiego trenera Lecha Nielsa Frederiksena.

- Żołnierze Nielsa Frederiksena pokonali AGF w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Bilet do Ligi Mistrzów stał się niezwykle istotny dla Lecha, jako że klub z Poznania zdobył mistrzostwo Polski drugi raz z rzędu, a to w tamtejszej lidze jest dużym osiągnięciem. Po fatalnej pierwszej połowie przez krótki czas AGF myślało, że może wrócić do meczu, ale Lech skoncentrował się na nowo i pojedzie do domu z wynikiem 4:1 - czytamy.