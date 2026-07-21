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Bohaterowie Lecha Poznań przemówili. "Nawet nie wiedziałem"

Lech Poznań wyjedzie z Danii w kapitalnych humorach. Mistrzowie Polski w pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów wygrali z Aarhus GF aż 4:1. Jednym z bohaterów "Kolejorza" był strzelec dwóch goli, Patrik Walemark.
Patrik Walemark
Przemyslaw Szyszka / PressFocus

Początek spotkania w Randers był trudny na mistrzów Polski. Wydawało się, że Lecha czeka trudna przeprawa. Gdy Poznanianie zaczęli łapać rytm gry i prowadzili już 1:0 po golu Mikaela Ishaka czerwoną kartkę zobaczył bramkarz gospodarzy Jesper Hansen. 

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Walemark w euforii po meczu Lecha w Danii

Jeszcze przed przerwą na 2:0 dla zdobywców Superpucharu Polski zdobył Patrik Walemark. Szwed był bez wątpienia jednym z bohaterów Lecha Poznań. 24-latek ustanowił końcowy rezultat w 65. minucie, kilka chwil po znakomitym, celnym strzale Terry'ego Yegbe. 

- Nawet nie wiedziałem, że to moje pierwsze gole w europejskich pucharach. Osiągnęliśmy tu bardzo dobry rezultat po świetnym meczu, ale czeka nas jeszcze rewanż w Poznaniu - powiedział Walemark przed kamerami TVP Sport. - Moje gole opierały się na instynkcie. Najpierw dobrze rozegrałem piłkę z Kozubalem, później po prostu wykończyłem akcję - dodał. 

- Spotkania w Europie zwykle mają inny smak. Ale wygraliśmy 4:1 na wyjeździe, co jest świetnym wynikiem. Jesteśmy bardzo silni, mamy wiele pewności siebie, dużo daje nam to, co dzieje się wokół klubu - zaznaczył Patrik Walemark. 

Ozdobą spotkania z Aarhus było fenomenalne trafienie Terry'ego Yegbe. 25-letni obrońca zaskoczył wszystkich kapitalnym uderzeniem piłki, która po odbiciu od słupka z impetem wpadła do bramki rywali. 

- Kiedyś miałem okazje postrzelać, ale teraz skupiam się przede wszystkim na defensywie. Dziś znalazłem trochę przestrzeni, więc zdecydowałem się uderzyć na zasadzie: "zobaczę, co z tego wyjdzie" - powiedział Yegbe w pomeczowym wywiadzie. 

- To był nasz świetny występ, było nawet lepiej niż podczas wygranej [3:1 z Górnikiem Zabrze - przyp. red.] w Superpucharze - zaznaczył. 

Spotkanie rewanżowe z Aarhus GF odbędzie się 29 lipca o godzinie 19.00 w Poznaniu. 

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