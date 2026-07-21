Wielkie gwiazdy na boisku! Oto składy na mecz Fenerbahce - Górnik w LM

Po raz pierwszy w eliminacjach Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny. Oprócz Lecha Poznań, który zwyciężył w rozgrywkach Ekstraklasy, o grę w elicie europejskiej piłki powalczy wicemistrzowski Górnik Zabrze. Dla Trójkolorowych jest to powrót do kontynentalnych rozgrywek po ośmiu latach przerwy, a do samej Ligi Mistrzów - po 38 latach, gdy LM była znana jeszcze jako Puchar Europy Mistrzów Krajowych.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rywalem podopiecznych Michala Gasparika jest Fenerbahce. Turecki gigant w zeszłym sezonie Super Lig ustąpił jedynie Galatasaray, a w letnim okienku przeprowadził imponujące transfery. Do drużyny prowadzonej przez Ismaila Kartala dołączyli m.in. Mason Greenwood czy Nathan Ake.

Górnik Zabrze nie składa broni

Kapitan Górnika, Erik Janza, nie zamierza jednak poddać się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego Manfredasa Lukjancukasa z Litwy. - Cały poprzedni sezon walczyliśmy, żeby teraz grać takie mecze i się po prostu z tego cieszyć. Na pewno nie wywiesimy białej flagi - jego słowa z przedmeczowej konferencji prasowej relacjonował wysłannik Sport.pl do Stambułu, Filip Macuda.

Zobacz też: Górnik wraca do Europy. Tak może przechytrzyć giganta

Pomimo bojowego nastawienia piłkarzy Górnika, zdecydowanym faworytem starcia będzie wicemistrz Turcji. Na boisku bowiem pojawi się cała plejada gwiazd. Oto, jakie składy na spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów wybrali trenerzy Ismail Kartal i Michal Gasparik.

Składy na mecz Fenerbahce - Górnik:

Fenerbahce : Gunok - Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartug, Guendouzi, Fred, Kerem, Can, Talisca

: Gunok - Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartug, Guendouzi, Fred, Kerem, Can, Talisca Górnik: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janża, Dietz, Sadilek, Urbański, Ikia Dimi, Prekop, Chłań

Mecz Fenerbahce - Górnik w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Super Polsatu, Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.