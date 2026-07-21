Oto skład Lecha Poznań na pierwszy mecz w el. Ligi Mistrzów!

Czy Lech Poznań zostanie pierwszym polskim zespołem od czasów Legii Warszawa z sezonu 2015/16, który przebrnie przez eliminacje Ligi Mistrzów? Oby tak było, bo czas najwyższy, by Ekstraklasa powróciła do europejskiej elity. Poznaniacy wysłali pozytywny sygnał na start sezonu, pewnie zwyciężając w starciu o Superpuchar Polski z Górnikiem Zabrze 3:1. Teraz muszą znów zagrać na wysokim poziomie w pierwszym meczu II rundy eliminacji LM.

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Zaczną od wyjazdowego starcia z Aarhus GF. To mistrz Danii, który w zeszłym sezonie niespodziewanie sięgnął po złoto po raz pierwszy od czterdziestu lat. Na papierze Lech wydaje się minimalnym faworytem, ale wszystko zweryfikuje boisko. Poznaliśmy już za to wyjściową jedenastkę Poznaniaków na mecz rozgrywany w Danii. Jeśli chodzi o Lecha, nie ma praktycznie żadnych niespodzianek. Największą zagadką była prawdopodobnie obsada bramki, ale podobnie jak w meczu o Superpuchar bronić będzie Mateusz Lis, a nie Bartosz Mrozek.

Skład Lecha Poznań na mecz z Aarhus: Lis - Pereira, Yegbe, Mońka, Gurgul - Murawski, Kozubal, Rodriguez - Walemark, Ishak, Palma

Lis - Pereira, Yegbe, Mońka, Gurgul - Murawski, Kozubal, Rodriguez - Walemark, Ishak, Palma Skład Aarhus na mecz z Lechem Poznań: Hansen - Jensen-Abbew, Tingager, Kahl - Emmery, Arnstadt, Knudsen, Links - Jorgensen, Anderson - Bech

Starcie mistrzów Danii z mistrzem Polski rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl.