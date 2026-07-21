Absolutna demolka! Lech Poznań jedną nogą w kolejnej rundzie el. LM

W tym roku mija dekada odkąd polski klub przebił się przez eliminacje do Ligi Mistrzów. W sezonie 2016/17 w fazie grupowej zagrała Legia Warszawa, ale od tamtej pory nikt nie powtórzył jej wyczynu. Lech Poznań podejmuje kolejną próbę. Rok temu w III rundzie zatrzymała ich Crvena Zvezda Belgrad. Teraz mistrz Polski ma nadzieję na znacznie więcej, ale musi zacząć od przejścia II rundy. W niej los połączył go z Aarhus GF, niespodziewanym mistrzem Danii, który sięgnął po tytuł pierwszy raz od 1986 roku. Byli lepsi od Broendby, lepsi od Midtjylland, lepsi od pogrążonej w kryzysie Kopenhagi, więc nie wolno ich było lekceważyć.
Szybko się zresztą Lech przekonał, że łatwo nie będzie. Początek zdecydowanie nie należał do mistrzów Polski. Nie potrafili się utrzymać dłużej przy piłce, dali się zepchnąć do defensywy, a Joel Pereira miał ogromne problemy z dryblingami Frederika Emmery'ego na prawej obronie. Mnóstwo miał szczęścia, że 19-latek nie był dokładny w podaniach, bo źle by się to dla Lecha skończyło. Wyglądało to źle, ale tylko do czasu.
Do czasu aż klasę pokazał Mikael Ishak. Wystarczyło mu dostarczyć piłkę w pole karne, co zrobił Pereira w 29. minucie. Ishak przyjął i huknął tuż pod poprzeczkę, dając Lechowi prowadzenie! To wydarzenie kompletnie odmieniło ten mecz. Lech przejął inicjatywę, a Aarhus w 37. minucie wpadło w jeszcze większe kłopoty. Ich bramkarz Jesper Hansen wyszedł poza pole karne, by wybić piłkę przed nacierającym Palmą. Zrobił to, ale ręką! Sędzia po obejrzeniu tego na monitorze VAR wyrzucił 41-latka z boiska. Lech poza bramkową przewagą miał też przewagę liczebną na boisku.
Jeśli Aarhus po golu na 0:1 lekko krwawiło, to ta czerwona kartka zamieniła to w prawdziwy krwotok, a Lech tę krew poczuł. Poczuł i jeszcze przed przerwą strzelił na 2:0 po kapitalnej wymianie piłki między Antonim Kozubalem a Patrikiem Walemarkiem w 42. minucie, sfinalizowanej doskonałym wykończeniem akcji tego drugiego. Lech już do przerwy miał w Danii znakomity wynik!
Poznaniacy mieli otwartą drogę do tego, by zamknąć ten dwumecz już w pierwszym spotkaniu. Niestety ku zaskoczeniu wszystkich, ich pierwszy kwadrans był beznadziejny. Co gorsza, stracili wtedy gola. W 55. minucie Pereira znów nie nadążył za Emmerym, a ten zagrał w pole karne do Arnstada, który zmniejszył straty Duńczyków. Brutalny kubeł z zimną wodą.
Lech musiał się obudzić, ale na szczęście znalazł się u nich ktoś, kto postawił mistrzów Polski na nogi. To Terry Yegbe i to w jakim stylu! W 62. minucie obrońca Poznaniaków huknął niespodziewanie z ok. 35. metra i fenomenalnie trafił prosto w okienko, jeszcze przy pomocy słupka! Cudowne trafienie, które podobnie jak gol Ishaka z pierwszej połowy odmienił grę Lecha. W dodatku rywale też pomogli.
Konkretnie Eric Kahl, który w 65. minucie nie trafił w polu karnym w piłkę, dzięki czemu opanował ją Patrik Walemark, a po chwili ze stoickim spokojem ustrzelił dublet! Szaleństw w tym meczu nie brakowało, ale to już tak naprawdę było ostatnie. Aarhus nie potrafiło już skutecznie zaatakować. Lech dużego parcia też już nie miał i wolał dowieźć wynik. Miał jeszcze w końcówce szansę Daniel Hakans, lecz nie trafił. Nie zmienia to faktu, że Lech pokonał mistrzów Danii na wyjeździe 4:1 i jest jedną nogą w III rundzie el. Ligi Mistrzów!