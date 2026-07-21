Absolutna demolka! Lech Poznań jedną nogą w kolejnej rundzie el. LM

W tym roku mija dekada odkąd polski klub przebił się przez eliminacje do Ligi Mistrzów. W sezonie 2016/17 w fazie grupowej zagrała Legia Warszawa, ale od tamtej pory nikt nie powtórzył jej wyczynu. Lech Poznań podejmuje kolejną próbę. Rok temu w III rundzie zatrzymała ich Crvena Zvezda Belgrad. Teraz mistrz Polski ma nadzieję na znacznie więcej, ale musi zacząć od przejścia II rundy. W niej los połączył go z Aarhus GF, niespodziewanym mistrzem Danii, który sięgnął po tytuł pierwszy raz od 1986 roku. Byli lepsi od Broendby, lepsi od Midtjylland, lepsi od pogrążonej w kryzysie Kopenhagi, więc nie wolno ich było lekceważyć.

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Lech spał i spał. Aż przyszedł Ishak z budzikiem

Szybko się zresztą Lech przekonał, że łatwo nie będzie. Początek zdecydowanie nie należał do mistrzów Polski. Nie potrafili się utrzymać dłużej przy piłce, dali się zepchnąć do defensywy, a Joel Pereira miał ogromne problemy z dryblingami Frederika Emmery'ego na prawej obronie. Mnóstwo miał szczęścia, że 19-latek nie był dokładny w podaniach, bo źle by się to dla Lecha skończyło. Wyglądało to źle, ale tylko do czasu.

Do czasu aż klasę pokazał Mikael Ishak. Wystarczyło mu dostarczyć piłkę w pole karne, co zrobił Pereira w 29. minucie. Ishak przyjął i huknął tuż pod poprzeczkę, dając Lechowi prowadzenie! To wydarzenie kompletnie odmieniło ten mecz. Lech przejął inicjatywę, a Aarhus w 37. minucie wpadło w jeszcze większe kłopoty. Ich bramkarz Jesper Hansen wyszedł poza pole karne, by wybić piłkę przed nacierającym Palmą. Zrobił to, ale ręką! Sędzia po obejrzeniu tego na monitorze VAR wyrzucił 41-latka z boiska. Lech poza bramkową przewagą miał też przewagę liczebną na boisku.

Gra w przewadze, gol, a potem... znów drzemka

Jeśli Aarhus po golu na 0:1 lekko krwawiło, to ta czerwona kartka zamieniła to w prawdziwy krwotok, a Lech tę krew poczuł. Poczuł i jeszcze przed przerwą strzelił na 2:0 po kapitalnej wymianie piłki między Antonim Kozubalem a Patrikiem Walemarkiem w 42. minucie, sfinalizowanej doskonałym wykończeniem akcji tego drugiego. Lech już do przerwy miał w Danii znakomity wynik!

Poznaniacy mieli otwartą drogę do tego, by zamknąć ten dwumecz już w pierwszym spotkaniu. Niestety ku zaskoczeniu wszystkich, ich pierwszy kwadrans był beznadziejny. Co gorsza, stracili wtedy gola. W 55. minucie Pereira znów nie nadążył za Emmerym, a ten zagrał w pole karne do Arnstada, który zmniejszył straty Duńczyków. Brutalny kubeł z zimną wodą.

Yegbe! Fenomenalny gol i wspaniały wynik

Lech musiał się obudzić, ale na szczęście znalazł się u nich ktoś, kto postawił mistrzów Polski na nogi. To Terry Yegbe i to w jakim stylu! W 62. minucie obrońca Poznaniaków huknął niespodziewanie z ok. 35. metra i fenomenalnie trafił prosto w okienko, jeszcze przy pomocy słupka! Cudowne trafienie, które podobnie jak gol Ishaka z pierwszej połowy odmienił grę Lecha. W dodatku rywale też pomogli.

Konkretnie Eric Kahl, który w 65. minucie nie trafił w polu karnym w piłkę, dzięki czemu opanował ją Patrik Walemark, a po chwili ze stoickim spokojem ustrzelił dublet! Szaleństw w tym meczu nie brakowało, ale to już tak naprawdę było ostatnie. Aarhus nie potrafiło już skutecznie zaatakować. Lech dużego parcia też już nie miał i wolał dowieźć wynik. Miał jeszcze w końcówce szansę Daniel Hakans, lecz nie trafił. Nie zmienia to faktu, że Lech pokonał mistrzów Danii na wyjeździe 4:1 i jest jedną nogą w III rundzie el. Ligi Mistrzów!

Aarhus GF - Lech Poznań 1:4 (Arnstad 55' - Ishak 29', Walemark 42', 65', Yegbe 62')