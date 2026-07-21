Lech zaczyna bój o Ligę Mistrzów. Duńczyk wskazał faworyta

Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski, a sezon 2026/27 rozpoczął od wywalczenia Superpucharu. "Kolejorz" pokonał przed własną publicznością ekipę Górnika Zabrze 3:1, tym samym doskonale wchodząc w rozgrywki, które dla klubu ze stolicy Wielkopolski mają być historyczne. Poznaniacy celują bowiem w awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

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Duńczycy przemówili ws. Lecha. "Jest faworytem"

Pomóc w tym ma rozstawienie, które przysługuje Lechowi od II do IV rundy kwalifikacyjnej, czyli przez cały okres trwania batalii w eliminacjach. Z tym, że podopieczni Nielsa Frederiksena już na start nie otrzymali łatwego zadania. Ich rywalem będzie sensacyjny mistrz Danii, Aarhus GF. Piłkarze Jakoba Poulsena sięgnęli po tytuł po raz pierwszy od 40 lat.

Pierwsze starcie w ramach dwumeczu odbędzie się już we wtorek 21 lipca w Randers. Spotkanie nie może zostać rozegrane na stadionie AGF, gdyż obiekt obecnie jest remontowany. Niemniej jednak, emocje już od kilku dni narastają w jednym i drugim obozie. Przed polsko-duńską rywalizacją wypowiedzieli się dwaj dobrze znający Lecha Duńczycy.

Mowa o Thomasie Thomasbergu, który w ubiegłym sezonie był szkoleniowcem Pogoni Szczecin, a także o skrzydłowym "Portowców" - Madsie Aggerze. Obaj udzielili komentarza portalowi bold.dk. Zarówno Thomasberg, jak i Agger nie mają wątpliwości co do tego, że na "Kolejorza" trzeba uważać.

- Lech to na ten moment najlepszy polski zespół z najlepszymi zawodnikami. Niels [Frederiksen - red.] zrobił fantastyczną robotę. Są bardzo ofensywnie nastawieni i dysponują dobrymi indywidualnościami z Mikaelem Ishakiem i Luisem Palmą na czele - podkreślił Thomasberg.

- Minusem jest to, że zawsze dają duże szanse przeciwnikowi. Natomiast sami tworzą sobie sporo okazji w ofensywie. Lech jest minimalnym faworytem, oceniłbym to na 55 do 45 proc. na jego korzyść - dodał.

Faworyta nie zamierzał wskazywać Agger. Piłkarz jednak zgodził się ze swoim byłym szkoleniowcem co do tego, że liderem "Kolejorza" niewątpliwie jest Mikael Ishak. Kapitan i żywa legenda poznańskiego klubu wróci na stadion w Randers, gdzie grał w latach 2014-2017.

- Są dobrzy z piłką przy nodze i mają kilka dobrych indywidualności. W szczególności Mikaela Ishaka, którego znacie z Superligi. Pokrywa dużą część boiska i naprawdę tu imponuje. To gość, którego warto mieć na oku. W naszym meczu bezpośrednim był sporym wyzwaniem, a w polu karnym i odpowiednich miejscach na boisku radzi sobie świetnie. Do tego strzelił po prostu szaloną liczbę goli - powiedział Agger, chwaląc szwedzkiego napastnika.

Skrzydłowy Pogoni nie ma także wątpliwości co do tego, że atmosfera w meczu rewanżowym będzie gorąca. - Sam tam jeszcze nie byłem, ale to świetne miejsce do gry. Wygląda na to, że jest tam wspaniała atmosfera, a do tego mają oddanych kibiców - zaznaczył.

Początek pierwszego spotkania dwumeczu pomiędzy Aarhus GF a Lechem Poznań już we wtorek 21 lipca o godz. 19.00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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