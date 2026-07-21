Liga Mistrzów: Gdzie oglądać Górnik - Fenerbahce? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Górnik Zabrze w poprzednim sezonie po 54 latach zdobył Puchar Polski, a w ostatniej kolejce Ekstraklasy zapewnił sobie wicemistrzostwo kraju. Dzięki temu zagra o Ligę Mistrzów, choć jego pierwszy rywal jest z najwyższej półki.

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Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł

Drużyna z Zabrza jest jedyną polską ekipą, która miała możliwość gry w finale europejskich pucharów. Po trzech remisach z AS Romą i słynnym rzucie monetą Górnik w 1970 roku zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem City. Przegrał wówczas 1:2, a jedyną, historyczną bramkę dla polskiej drużyny zdobył obrońca Stanisław Oślizło.

Po tamtym słynnym występie Górnik Zabrze notował w Europie raczej przeciętne spotkania. Ostatni raz grał na arenie międzynarodowej w 2018 roku. W II rundzie eliminacji do Ligi Europy przegrał aż 1:5 w dwumeczu ze słowackim zespołem AS Trencin.

Drużyna trenera Michala Gasparika na starcie sezonu 2026/27 uległa 1:3 mistrzowi Polski, Lechowi Poznań w spotkaniu o krajowy Superpuchar. Teraz Zabrzan czeka wielkie wyzwanie i mecz z Fenerbahce w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów na gorącym od emocji obiekcie Sukru Saracoglu w Stambule.

- Bardzo się ucieszyłem, że trafiliśmy na Fenerbahce, bo atmosfera na tym stadionie jest niesamowita. Faworyt jest jasny. Trzy lata temu grałem tu ze Spartakiem Trnava [Turcy wygrali 4:0 - przyp. red.] i myślę, że wtorkowe spotkanie może wyglądać podobnie. Zobaczymy na co pozwolą nam gospodarze, ale nie chcemy się tu tylko bronić. Chcemy wyprowadzać kontrataki. Oglądaliśmy sparingi Fenerbahce i widzieliśmy, że często grają przez środek posyłając prostopadłe piłki. Jesteśmy na to przygotowani. Dostrzegliśmy też jednak dwie słabsze strony rywala, o których nie bardzo chcę mówić, ale postaramy się je wykorzystać - powiedział na konferencji prasowej trener Michal Gasparik.

Ostatni raz Górnik Zabrze w najważniejszych rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie zagrał 38 lat temu. W 1988 roku w II rundzie eliminacji ówczesnego Pucharu Europy mierzył się z Realem Madryt m.in. ze słynnym Emilio Butragueno w składzie i pod wodzą trenera Leo Beenhakkera. Uległ w dwumeczu 2:4, ale znakomicie zaprezentował się w rewanżu w stolicy Hiszpanii (2:3).

Eliminacje Ligi Mistrzów. O której mecz Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów między aktualnym wicemistrzem Turcji, Fenerbahce Stambuł a Górnikiem Zabrze zaplanowano na wtorek 21 lipca. Początek o godzinie 20.00. Transmisja tv z tego spotkania będzie dostępna w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.