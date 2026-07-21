Liga Mistrzów: Gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Aarhus? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Lech Poznań udanie zaczął sezon 2026/27. Drużyna trenera Nielsa Frederiksena sięgnęła po swoje pierwsze trofeum po wygranej z Górnikiem Zabrze 3:1 w meczu o Superpuchar Polski. To siódmy triumf "Kolejorza" w tych rozgrywkach, dzięki czemu zespół ze stolicy Wielkopolski ma w swojej kolekcji najwięcej zwycięstw w kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo FIFA oszukała Marcinaka? Borski: Możemy mówić o niewłaściwym potraktowaniu Szymona. Polityczna decyzja

Lech zaczyna grę o Ligę Mistrzów

Poznaniacy po bardzo dobrym meczu wygrali z Górnikiem Zabrze różnicą dwóch goli. Bramkę na 1:1 zdobył Antoni Kozubal. Tuż po przerwie na listę strzelców wpisał się Mikael Ishak, a wynik w 69. minucie ustalił Pablo Rodriguez.

We wtorek 21 lipca Lecha Poznań czeka pierwsze starcie w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Na Cepheus Park przeciwnikiem będzie mistrz Danii, ekipa Aarhus GF, ze względów licencyjnych występująca na obiekcie w Randers.

- Podchodzimy do tego meczu w zupełnie normalny sposób. Myślę, że najmądrzejsza taktyką jest to, żeby skupiać się na każdym kolejnym kroku, żeby pokonać najbliższego przeciwnika. To jest dwumecz: czeka nas starcie tutaj, ale też rewanż w Poznaniu. Pierwszy krok to przejście do następnej rundy - zaznaczył na przedmeczowej konferencji prasowej Mikeal Ishak. Szwed ma z Randers bardzo dobre wspomnienia. Występował w klubie z tego miasta w latach 2014-17 i właśnie stąd wypłynął na szersze wody, do 1. FC Nuernberg z 2. Bundesligi.

- Skłamałbym, gdybym powiedział, że to jest zupełnie normalny mecz dla mnie. Oczywiście, że ma on odrobinę specjalnego wymiaru. Nie na co dzień mierzę się z drużyną z tego kraju, ale nasze nastawienie jest takie, że chcemy wygrać to spotkanie, tak jak każde inne - przyznał duński trener Lecha, Niels Frederiksen. W swojej ojczyźnie prowadził takie zespoły jak: Broendby IF, Lyngby BK oraz Esbjerg fB.

Eliminacje Ligi Mistrzów. O której mecz Aarhus GF - Lech Poznań. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów "Kolejorz" zmierzy się na wyjeździe z Aarhus GF. Początek pierwszego spotkania dwumeczu we wtorek 21 lipca o godzinie 19.00. Transmisję na żywo będzie można oglądać w TVP Sport. Dostępny będzie również stream online na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.