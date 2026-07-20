UEFA ogłasza przed losowaniami. Oto na kogo mogą trafić polskie kluby

Mistrzostwa świata zakończone, ale piłkarska karuzela emocji nie zwalnia. Polscy kibice cztery dni temu doczekali się otwarcia sezonu, gdy Lech Poznań pokonał Górnik Zabrze w meczu o superpuchar (3:1). Wspomniane dwa zespoły oraz Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice w najbliższych tygodniach czeka rywalizacja w eliminacjach europejskich pucharów. Coraz więcej wiadomo o potencjalnych rywalach.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oto potencjalni rywale polskich klubów w Europie. Są duże marki

Jeśli chodzi o pierwsze losowania, to w Lidze Mistrzów Lech trafił na Aarhus, a Górnik na Fenerbahce. Z kolei w Lidze Konferencji Raków wpadł na Valletta FC, natomiast GKS czekał na przegranego z pary Hajduk Split - MSK Żylina w pierwszej rundzie el. Ligi Europy (padło na Słowaków). A Jagiellonia jako startująca od trzeciej rundy LE jeszcze czekała na to, co się wydarzy.

Białostoczanie oraz pozostali polscy pucharowicze w poniedziałek poznają swe dalsze losy. Przed losowaniami UEFA dokonała podziału na grupy, co usprawnia procedurę i zmniejsza pulę potencjalnych rywali.

W LM drużyn oraz par eliminacyjnych nie ma tak wiele, przez co podział jest prosty. Na ścieżce mistrzowskiej z udziałem Lecha w trzeciej rundzie będzie sześć par - te pary z drugiej rundy, gdzie jest sześć zespołów z najwyższym współczynnikiem, są rozstawione. Akurat w tym gronie są Poznanianie, zatem w trzeciej rundzie mogą zagrać z kimś z teoretycznie słabszych rywali. Gorszy scenariusz to taki, gdy wygrywa Aarhus i "przejmuje" rozstawienie Lecha.

W przypadku Górnika wygląda to podobnie, tyle że na ścieżce ligowej w trzeciej rundzie przewidziano cztery pary. Polski klub "korzysta" z wysokiego współczynnika Fenerbahce i w przypadku sensacyjnego awansu w kolejnej fazie zagrałby z kimś z grona nierozstawionych.

Sprawdź również: Nie tylko najlepsi. Oto najbardziej niezwykła jedenastka mundialu

Potencjalni rywale polskich klubów w trzeciej rundzie Ligi Mistrzów

Lech Poznań (rozstawiony, jeśli pokona Aarhus) - lepsi z par: FC Ararat-Armenia - Shamrock Rovers FC, Sabah FC - KuPS Kuopio, Víkingur Reykjavik - Hapoel Beer Szewa, Mjallby AIF - Lincoln Red Imps FC, Lewski Sofia - Universitatea Craiova, KI Klaksvik - Żalgiris Kowno

- lepsi z par: FC Ararat-Armenia - Shamrock Rovers FC, Sabah FC - KuPS Kuopio, Víkingur Reykjavik - Hapoel Beer Szewa, Mjallby AIF - Lincoln Red Imps FC, Lewski Sofia - Universitatea Craiova, KI Klaksvik - Żalgiris Kowno Górnik Zabrze (rozstawiony, jeśli pokona Fenerbahce): Royale Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, NEC Nijmegen, lepszy z pary Sturm Graz - Heart of Midlothian

Jeśli Lech i Górnik odpadną, to znajdą się w LE. Tam w losowaniu brany jest pod uwagę współczynnik teoretycznie słabszego klubu - przez to Poznanianie dalej są rozstawieni, natomiast Zabrzanie już nie, podobnie jak Jagiellonia. Co ma przełożenie na potencjalnych rywali. Dodajmy, że potencjalni rywale Lecha to tylko przegrani z el. LM, u dwóch pozostałych klubów są to drużyny z kwalifikacji LE (mogliby też być przegrani z el. LM, ale mają za niskie współczynniki).

Potencjalni rywale polskich klubów w trzeciej rundzie Ligi Europy

Lech Poznań (rozstawiony, jeśli przegra z Aarhus) - gorsi z par: FC Thun - Dinamo Zagrzeb, KI Klaksvik - Żalgiris Kowno, KF Egnatia - NK Celje

- gorsi z par: FC Thun - Dinamo Zagrzeb, KI Klaksvik - Żalgiris Kowno, KF Egnatia - NK Celje Górnik Zabrze (nierozstawiony, jeśli przegra z Fenerbahce) - lepsi z par: FC St. Gallen 1879 - SL Benfica, FC Twente - Ferencvaros, Karabach Agdam - CSKA Sofia

- lepsi z par: FC St. Gallen 1879 - SL Benfica, FC Twente - Ferencvaros, Karabach Agdam - CSKA Sofia Jagiellonia Białystok (nierozstawiona): Rangers, RB Salzburg, wygrani z par Besiktas - FC Midtjylland i FC Dynamo Kijów - PAOK

Wreszcie w Lidze Konfrencji pulę potencjalnych rywali mają Raków i GKS. W losowaniu trzeciej rundy pod uwagę brany jest współczynnik teoretycznie mocniejszego zespołu z drugiej rundy - w niej oba polskie zespoły są rozstawione, ale w losowaniu trzeciej już tylko Częstochowianie mają ten przywilej. Oni trafili do grupy 5, natomiast Katowiczanie do grupy 3.

Potencjalni rywale polskich klubów w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji

GKS Katowice (nierozstawiony, jeśli pokona MSK Żylinę) - lepsi z par: FC Zimbru Kiszyniów - FC Noah, Partizan Beograd - FC UNA Strassen, Universitatea Cluj - SK Brann, Hapoel Tel Awiw - Łudogorec Razgrad

- lepsi z par: FC Zimbru Kiszyniów - FC Noah, Partizan Beograd - FC UNA Strassen, Universitatea Cluj - SK Brann, Hapoel Tel Awiw - Łudogorec Razgrad Raków Częstochowa (rozstawiony, jeśli pokona Valletta FC) - lepsi z par: Debreczyn - Piunik Erywań, Paide Linnameeskond - PFC Zire, FC Malisheva - Hibernian, Stjarnan - Ilves Tampere, przegrany z pary Hammarby - RSC Anderlecht w LE

Porządek poniedziałkowych losowań jest następujący: o godz. 12:00 Liga Mistrzów, o godz. 13:00 Liga Europy, a o godz. 14:00 Liga Konferencji. Relacje tekstowe i wyniki na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.