Polskie kluby poznają rywali. O której losowanie LM, LE I LK? [TRANSMISJA]

Pięć polskich klubów zobaczymy w tym roku w eliminacjach do europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozegrają we wtorek 21 lipca swoje pierwsze mecze o Ligę Mistrzów, a Raków Częstochowa i GKS Katowice w czwartek 23 lipca rozpoczną walkę o Ligę Konferencji. Nadal nie wiadomo dokładnie, kiedy do gry przystąpi Jagiellonia Białystok, która zmagania zainauguruje od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Choć na razie jeszcze żaden z nich nie wywalczył awansu do następnej rundy, już w poniedziałek rozstrzygnie się, kto będzie ich kolejnymi rywalami.

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Polskie kluby czekają na rywali. W poniedziałek losowania LM, LE i LK

To właśnie na ten dzień zaplanowane są aż trzy losowania. Najpierw odbędzie się to związane z najbardziej prestiżowymi rozgrywkami - Ligą Mistrzów. Będzie ono dotyczyło Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze, o ile oczywiście mistrz Polski wygra dwumecz z duńskim Aarhus, a wicemistrz - z tureckim Fenerbahce.

Jeśli natomiast nie dadzą im rady, przystąpią do rywalizacji w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Dlatego też warto śledzić losowanie dotyczące i tych rozgrywek. Rozstrzygnie ono bowiem o losie przegranych z tych par. Poza tym swojego pierwszego eliminacyjnego przeciwnika pozna w jego trakcie Jagiellonia Białystok.

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Na koniec czeka nas losowanie III rundy Ligi Konferencji. To najbardziej będzie interesowało kibiców Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Oba te zespoły dowiedzą się, na kogo trafią w przypadku pokonania odpowiednio maltańskiej - Valetty FC oraz MSK Żyliny. Jeśli natomiast polskie kluby doznają w tych dwumeczach porażki, zakończą swój udział w tegorocznych zmaganiach.

Losowanie III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Losowanie III rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się w poniedziałek 20 lipca o godzinie 12:00. Pary tej samej rundy el. Ligi Europy rozlosowane będą godzinę później - o 13:00. Na koniec, bo od 14:00, wystartuje ceremonia losowania Ligi Konferencji. Transmisja i stream online ze wszystkich trzech będzie można oglądać na stronie uefa.com. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowych i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE