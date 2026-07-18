Szachtar nie zagra w Polsce. Oto gdzie przeniesie się z Ligą Mistrzów

Szachtar Donieck wciąż szuka stadionu, na którym będzie rozgrywać swoje mecze w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie ekipę mistrza Ukrainy mogliśmy oglądać w Krakowie, na stadionie Wisły. Polski klub nie zgodził się jednak na kontynuację tej współpracy, o czym otwarcie informował jego prezes - Jarosław Królewski. Na stadionie im. Henryka Reymana w kolejnych rozgrywkach odbywać się będą bowiem mecze zarówno Wisły, jak i Wieczystej. Co zatem stanie się z Szachtarem?

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O możliwych scenariuszach na początku lipca mówił jego trener Arda Turan. - Mamy cztery opcje: Brentford (Gtech Community Stadium), Stamford Bridge, Fulham (Craven Cottage) lub Hamburg (Volksparkstadion). Pracujemy nad wszystkimi tymi opcjami - ujawnił turecki szkoleniowiec w rozmowie z ukraińskim portalem "Tribuna". Teraz z czterech możliwości miały zostać już tylko dwie.

Takie informacje przekazał ukraiński dziennikarz Ihor Burbas. Według niego Szachtar w przyszłym sezonie na pewno przeniesie się do Londynu. Do rozstrzygnięcia pozostało jedynie to, czy na stadion Chelsea, czyli Stamford Bridge, czy też Fulham - Craven Cottage. Tak czy inaczej piłkarze Szachtara będą musieli grać ponad 2500 km (w linii prostej) od Doniecka.

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Z rozważanych opcji mistrzowie Ukrainy najbliżej mieliby do Hamburga, ale zdaniem Burbasa klub ostatecznie już z tego zrezygnował. Podobnie jak z obiektu Brentford. W tym wypadku decydująca miała być jego pojemność, która wynosi zaledwie 17 250 miejsc.

W nadchodzącym sezonie ekipę Szachtara Donieck będziemy mogli oglądać w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Awans wywalczyła bezpośrednio z tytułu zdobycia mistrzostwa Ukrainy. Oznacza to, że rozegra co najmniej cztery nominalnie domowe mecze w europejskich pucharach, a w przypadku awansu do fazy pucharowej będzie ich więcej.