Wielka sensacja już w pierwszej rundzie el. Ligi Mistrzów

Polska ma dwóch przedstawicieli w eliminacjach do Ligi Mistrzów. To Lech Poznań i Górnik Zabrze. Co więcej, obie ekipy rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Mistrzowie kraju zagrają z Aarhus GF, a wicemistrzowie z Fenerbahce Stambuł. Losowanie nie było dla nich łaskawe, ale wciąż istnieją szanse, by oba nasze zespoły zameldowały się na kolejnym etapie rywalizacji. Na to szans nie mają za to Węgrzy. We wtorkowy wieczór z rywalizacji wypisał się bowiem mistrz kraju, Gyori ETO. I to już na etapie pierwszej rundy!

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Węgrzy bez reprezentanta w Lidze Mistrzów

Mimo że w pierwszym spotkaniu węgierskiej drużyny z Vikingurem Reykjavik wygrała islandzka ekipa (1:0), to i tak w Gyori ETO upatrywano faworyta do awansu. Wskazywał na to m.in. ranking UEFA - Węgry znajdują się na 17. lokacie, a Islandia okupuje dopiero 31. pozycję. W rewanżu Gyori miała też pomóc lokalna publiczność. A jednak... doszło do sporej sensacji.

Stawka meczu była ogromna, dlatego też żadna z drużyn nie zamierzała odpuszczać. Kibice obserwowali bardzo zacięte, ale i brutalne starcie. Pokazano w nim aż osiem żółtych kartek. A ile było goli? Cztery. Już w 34. minucie Vikingur powiększył prowadzenie w dwumeczu za sprawą Daniela Hafsteinssona. Niespełna pięć minut później do odrabiania strat zabrali się gospodarze. Dopisało im też szczęście. Faulu we własnym polu karnym dopuścił się bowiem Oskar Borgthorsson, a okazję na bramkę zamienił Milan Vitalis.

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To nie był koniec emocji w pierwszej połowie. Do wyrównania w dwumeczu doprowadził bowiem Sveinn Thorkelsson, który dość nieszczęśliwie wbił piłkę do własnej siatki. Jeśli ktoś myślał, że to trafienie napędzi Gyori, to się mylił. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, bo bramkarza gospodarzy pokonał jeszcze Gylfi Sigurdsson. Tym samym to islandzka drużyna awansowała (3:2 w dwumeczu). To spore zaskoczenie.

W poprzednim sezonie Gyori rywalizowało w Lidze Konferencji. Awansowało nawet do czwartej rundy, ale tam uległo Rapidowi Wiedeń - 2:3 w dwumeczu. W tej kampanii znów przyjdzie węgierskiej drużynie powalczyć o fazę ligową LK. Po porażce w LM, teraz Gyori zagra w drugiej rundzie eliminacji najmniej prestiżowych rozgrywek. Rywal nie został jeszcze wyłoniony. A Vikingur gra dalej w LM. W drugiej rundzie eliminacji jego rywalem będzie Hapoel Beer Szewa.