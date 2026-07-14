Tymoteusz Puchacz odnalazł swoje miejsce w Azerbejdżanie. W poprzednim sezonie reprezentant Polski występował w Sabah Baku w ramach wypożyczenia z Holsten Kiel. Walnie przyczynił się do pierwszego w historii klubu tytułu mistrzowskiego, zdobywając aż 12 asyst. Sprawiło to, że działacze chętnie przystali na wykupienie 27-latka.

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Swoją dyspozycję Puchacz podtrzymuje również w rozpoczynającym się właśnie sezonie 2026/27. Już w pierwszym swoim meczu zanotował kolejną asystę, pomagając Sabah w domowym zwycięstwie nad The New Saints w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Druga asysta Tymoteusza Puchacza w Lidze Mistrzów

Na zwycięzców tej rywalizacji czekało już KuPS Kuopio. Mistrzowie Finlandii po męczarniach poradzili sobie z Vardarem Skopje. Wygrana 2:0 na wyjeździe nie wystarczyła, by uniknąć dogrywki w rewanżu. Swoją drużynę uratował Piotr Parzyszek, który wykorzystując rzut karny w 105. minucie przechylił szalę zwycięstwa na rzecz KuPS.

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Azerzy szybko powiększyli swoją przewagę w dwumeczu. Po pół godziny gry w Oswestry Sabah prowadziło 1:0. Joy-Lance Mickels wykorzystał podanie Aarona Maloudy, syna Florenta Maloudy, 80-krotnego reprezentanta Francji. A tuż przed przerwą znów o sobie dał znać Tymoteusz Puchacz.

Tymoteusz Puchacz poprowadził Sabah do awansu w LM

Podobnie jak tydzień temu, reprezentant Polski wykonywał rzut rożny. Tym razem najlepiej w polu karnym zachował się Raman Dashdamirov, który wykorzystał zamieszanie pod bramką gospodarzy i pokonał sprytnym strzałem Nathana Shepperda.

W drugiej połowie mistrzowie Azerbejdżanu nie atakowali już zaciekle, zadowoleni z wysokiego prowadzenia. The New Saints dopiero w końcówce zmniejszyli rozmiary porażki po trafieniu Josha Locka.

The New Saints 1:2 (0:2) Sabah Baku

Bramki: Lock (89') - Mickels (28'), Dashdamirov (42')

Pierwszy mecz: 2:0 dla Sabah Baku

Awans: Sabah Baku

Pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Sabah a KuPS odbędzie się 21 lub 22 lipca w Azerbejdżanie. Tydzień później gospodarzem rewanżu będą mistrzowie Finlandii. Zwycięzcy tego pojedynku zapewnią sobie grę co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji.