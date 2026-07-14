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Kolejna asysta Puchacza w Lidze Mistrzów! Czas na polski pojedynek

Tymoteusz Puchacz się nie zatrzymuje! Reprezentant Polski w drugim meczu w obecnej edycji Ligi Mistrzów zanotował swoją drugą asystę. Podobnie jak przed tygodniem, Puchacz wykonywał rzut rożny, tym razem jego dośrodkowanie wykorzystał Rahman Dashdamirov. Sabah Baku pokonało w dwumeczu The New Saints 4:1 i w II rundzie eliminacji LM zmierzy się z KuPS Kuopio Piotra Parzyszka.
Tymoteusz Puchacz
Screenshot Twitter sgorio https://x.com/sgorio/status/2077095530543341883

Tymoteusz Puchacz odnalazł swoje miejsce w Azerbejdżanie. W poprzednim sezonie reprezentant Polski występował w Sabah Baku w ramach wypożyczenia z Holsten Kiel. Walnie przyczynił się do pierwszego w historii klubu tytułu mistrzowskiego, zdobywając aż 12 asyst. Sprawiło to, że działacze chętnie przystali na wykupienie 27-latka.

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Swoją dyspozycję Puchacz podtrzymuje również w rozpoczynającym się właśnie sezonie 2026/27. Już w pierwszym swoim meczu zanotował kolejną asystę, pomagając Sabah w domowym zwycięstwie nad The New Saints w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Druga asysta Tymoteusza Puchacza w Lidze Mistrzów

Na zwycięzców tej rywalizacji czekało już KuPS Kuopio. Mistrzowie Finlandii po męczarniach poradzili sobie z Vardarem Skopje. Wygrana 2:0 na wyjeździe nie wystarczyła, by uniknąć dogrywki w rewanżu. Swoją drużynę uratował Piotr Parzyszek, który wykorzystując rzut karny w 105. minucie przechylił szalę zwycięstwa na rzecz KuPS.

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Azerzy szybko powiększyli swoją przewagę w dwumeczu. Po pół godziny gry w Oswestry Sabah prowadziło 1:0. Joy-Lance Mickels wykorzystał podanie Aarona Maloudy, syna Florenta Maloudy, 80-krotnego reprezentanta Francji. A tuż przed przerwą znów o sobie dał znać Tymoteusz Puchacz.

Tymoteusz Puchacz poprowadził Sabah do awansu w LM

Podobnie jak tydzień temu, reprezentant Polski wykonywał rzut rożny. Tym razem najlepiej w polu karnym zachował się Raman Dashdamirov, który wykorzystał zamieszanie pod bramką gospodarzy i pokonał sprytnym strzałem Nathana Shepperda.

W drugiej połowie mistrzowie Azerbejdżanu nie atakowali już zaciekle, zadowoleni z wysokiego prowadzenia. The New Saints dopiero w końcówce zmniejszyli rozmiary porażki po trafieniu Josha Locka. 

The New Saints 1:2 (0:2) Sabah Baku

  • Bramki: Lock (89') - Mickels (28'), Dashdamirov (42')
  • Pierwszy mecz: 2:0 dla Sabah Baku
  • Awans: Sabah Baku

Pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Sabah a KuPS odbędzie się 21 lub 22 lipca w Azerbejdżanie. Tydzień później gospodarzem rewanżu będą mistrzowie Finlandii. Zwycięzcy tego pojedynku zapewnią sobie grę co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. 

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