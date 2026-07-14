Polski napastnik z golem na wagę awansu w Lidze Mistrzów!

Piotr Parzyszek kilkanaście dni temu wrócił do KuPS Kuopio po półroczu spędzonym w Uzbekistanie. Polski napastnik w Pakhatorze Taszkient rozegrał 13 spotkań i strzelił dwie bramki. Czas spędzony w Azji nie wypadł najlepiej, więc 32-latek podjął decyzję o ponownej grze w Finlandii.

REKLAMA

Zobacz wideo

W zeszłym sezonie Parzyszek znacząco przyczynił się do zdobycia mistrzostwa kraju przez KuPS, strzelając aż siedem bramek w dziewięciu meczach w grupie mistrzowskim Veikkausliigi. Teraz przyszedł czas na nagrodę za zdobycie tytułu i występy w Lidze Mistrzów.

Polski napastnik wrócił do mistrza Finlandii

Ponowny debiut 32-latka przypadł na pierwszy mecz I rundy eliminacji przeciwko Vardarowi Skopje. Polak wszedł na boisko w 62. minucie, ale mistrzowie Finlandii już wcześniej rozstrzygnęli losy spotkania, wygrywając 2:0 na wyjeździe. Rewanż w Kuopio okazał się jednak o wiele trudniejszy, niż można było się tego spodziewać.

Zobacz też: Gigantyczna afera wokół reprezentacji Argentyny. FBI wkracza do akcji

Tym razem polski napastnik pojawił się na murawie w 58. minucie. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później mistrzowie Macedonii Północnej objęli prowadzenie, gdyż do własnej bramki trafił Saku Savolainen. Goście przejęli inicjatywę i dopięli swego w ostatnich minutach. Rzut karny w doliczonym czasie gry wykorzystał Goran Zakaric, wyrównując stan dwumeczu.

Piotr Parzyszek z golem na wagę awansu!

Dogrywka stała już pod znakiem dominacji gospodarzy. W setnej minucie fińską publiczność ucieszyła bramka Boba Armaha, ale błyskawicznie odpowiedział Ian Puleio. Pojedynek rozstrzygnął się w czasie doliczonym do pierwszej części dogrywki. Rzut karny dla KuPS po zagraniu ręką Puleio wykorzystał Piotr Parzyszek. Polak zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie do Finlandii, ale co naważniejsze - był to gol dający awans do II rundy eliminacji LM.

Tam może dojść do polskiego pojedynku, gdyż KuPS Kuopio czeka na zwycięzcę dwumeczu pomiędzy Sabah Baku a The New Saints. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali przed własną publicznością 2:0, a asystę w tym spotkaniu zaliczył Tymoteusz Puchacz. Po pół godziny gry w Walii Sabah prowadzi już 1:0.