Powrót na stronę główną

Polski napastnik z golem na wagę awansu w Lidze Mistrzów!

Piotr Parzyszek w świetnym stylu powrócił do KuPS Kuopio! Polski napastnik kilkanaście dni temu podpisał nowy kontrakt z mistrzem Finlandii, a w pierwszym domowym meczu zadecydował o awansie do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów! 32-latek w dogrywce meczu z Vardarem Skopje wykorzystał rzut karny. Vardar wygrał 3:2, ale KuPS awansowało dzięki przewadze z pierwszego meczu.
Piotr Parzyszek
Screen - X/Polsat Sport

Piotr Parzyszek kilkanaście dni temu wrócił do KuPS Kuopio po półroczu spędzonym w Uzbekistanie. Polski napastnik w Pakhatorze Taszkient rozegrał 13 spotkań i strzelił dwie bramki. Czas spędzony w Azji nie wypadł najlepiej, więc 32-latek podjął decyzję o ponownej grze w Finlandii.

Zobacz wideo

W zeszłym sezonie Parzyszek znacząco przyczynił się do zdobycia mistrzostwa kraju przez KuPS, strzelając aż siedem bramek w dziewięciu meczach w grupie mistrzowskim Veikkausliigi. Teraz przyszedł czas na nagrodę za zdobycie tytułu i występy w Lidze Mistrzów

Polski napastnik wrócił do mistrza Finlandii

Ponowny debiut 32-latka przypadł na pierwszy mecz I rundy eliminacji przeciwko Vardarowi Skopje. Polak wszedł na boisko w 62. minucie, ale mistrzowie Finlandii już wcześniej rozstrzygnęli losy spotkania, wygrywając 2:0 na wyjeździe. Rewanż w Kuopio okazał się jednak o wiele trudniejszy, niż można było się tego spodziewać.

Zobacz też: Gigantyczna afera wokół reprezentacji Argentyny. FBI wkracza do akcji

Tym razem polski napastnik pojawił się na murawie w 58. minucie. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później mistrzowie Macedonii Północnej objęli prowadzenie, gdyż do własnej bramki trafił Saku Savolainen. Goście przejęli inicjatywę i dopięli swego w ostatnich minutach. Rzut karny w doliczonym czasie gry wykorzystał Goran Zakaric, wyrównując stan dwumeczu.

Piotr Parzyszek z golem na wagę awansu!

Dogrywka stała już pod znakiem dominacji gospodarzy. W setnej minucie fińską publiczność ucieszyła bramka Boba Armaha, ale błyskawicznie odpowiedział Ian Puleio. Pojedynek rozstrzygnął się w czasie doliczonym do pierwszej części dogrywki. Rzut karny dla KuPS po zagraniu ręką Puleio wykorzystał Piotr Parzyszek. Polak zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie do Finlandii, ale co naważniejsze - był to gol dający awans do II rundy eliminacji LM.

Tam może dojść do polskiego pojedynku, gdyż KuPS Kuopio czeka na zwycięzcę dwumeczu pomiędzy Sabah Baku a The New Saints. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali przed własną publicznością 2:0, a asystę w tym spotkaniu zaliczył Tymoteusz Puchacz. Po pół godziny gry w Walii Sabah prowadzi już 1:0.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji