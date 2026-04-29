Eksperci zabrali głos po kontrowersyjnej decyzji sędziego w półfinale LM

Dwa rzuty karne zadecydowały o wyniku pierwszego meczu pomiędzy Atletico Madryt a Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. Pod koniec pierwszej połowy jedenastkę wykorzystał Victor Gyokeres. Po przerwie wynik na 1:1 ustalił również z jedenastu metrów Julian Alvarez. Najgłośniej jest jednak o karnym, którego nie podyktowano. Pod koniec spotkania David Hancko nadepnął w polu karnym na stopę Eberechiego Eze. Sędzia Danny Makkelie początkowo wskazał na wapno, ale po analizie VAR decyzję anulował. A to stało się tematem dyskusji w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Karol Kłos: "Śpiąco weszliśmy w ten mecz"

Eksperci podzieleni ws. odwołanego karnego. "Cofam"

- Trochę kiepskie te powtórki jak na stawkę meczu i poziom rozgrywkowy. Brakowało perspektywy z drugiej strony, bo takie 50/50 czy go Hancko nadepnął, czy nie - skomentował Marcin Borzęcki z Kanału Sportowego.

- Szukał karnego. (Moim zdaniem - red.) dobra decyzja - orzekł Tomek Hatta z igol.pl. - Cofam. Po odwinięciu sobie tego, tam chyba jednak był kontakt. Teraz bliżej mi do karnego dla Arsenalu - przyznał później.

- Makkelie podyktował rzut karny dla Arsenalu, próbował podarować im kolejny i próbował ukraść jeden Atletico. Na szczęście istnieje VAR - stwierdził hiszpański statystyk MisterChip.

- Po tych półfinałach VAR będzie już przeszłością, co? - skomentował hiszpański streamer Gerard Romero.

- Przed meczem przyjąłbym ten punkt na Metropolitano i po meczu też jak najbardziej uznaje go za dobry wynik z rewanżem na Emirates. Arsenal powinien mieć rzut karny, ale miał też trochę farta, że Lookman nie założył dzisiaj butów do strzelania - napisał Kuba Olborski z podcastu Stacja Arsenal.

Tak podsumowali mecz Atletico z Arsenalem. "Trzeba być zadowolonym"

Część komentarzy dotyczyła też całego spotkania. "Wynik mógł być mało lepszy albo dużo gorszy, więc w sumie trzeba być zadowolonym. 50/50 - napisał Leszek Orłowski, dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" oraz komentator LaLiga w Canal+Sport.

- Jeśli będzie dogrywka w Londynie, nie będę zdziwiony. Szkoda, że dziś Griezmann nie trafił - podsumował komentator Rafał Wolski.

Rewanżowe spotkanie Arsenalu z Atletico Madryt odbędzie się we wtorek 5 maja w Londynie.