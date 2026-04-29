Ledwo opadł kurz po najprawdopodobniej najlepszym meczu tegorocznej edycji Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Bayernem Monachium, w którym mieliśmy dosłownie wszystko, a już kilkanaście godzin później z obozu Paryżan dopłynęły pierwsze informacje o skutkach zdrowotnych wśród piłkarzy.

Achraf Hakimi nie zagra przeciwko Bayernowi

Jak poinformował na portalu "X.com" Fabrice Hawkins z "RMC News" po przejściu szczegółowych badań nie zagra w meczu rewanżowym przeciwko Bayernowi, który odbędzie się 6 maja w Monachium. Marokańczyk doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda, wobec czego odpocznie od gry w piłkę przez dwa-trzy tygodnie. Według informacji dziennikarza udział piłkarza w mistrzostwach świata nie jest zagrożony.

Taka diagnoza to niewątpliwie niemały orzech do zgryzienia dla hiszpańskiego szkoleniowca klubu ze stolicy Francji. Po wtorkowym spotkaniu Champions League zaledwie jedna bramka przewagi stanowi nieznaczny bonus przed rewanżowym starciem w stolicy Bawarii. Hakimi w tym spotkaniu asystował przy bramce Chwiczy Kwaracchelii na 4:2.

PSG osłabione w końcówce sezonu

Jak donoszą francuskie media także Lucas Chevalier, który bronił bramki PSG aż do meczu przeciwko Auxerre w rozgrywkach Ligue 1 23 stycznia 2026 roku, a w pierwszej części sezonu był pierwszym wyborem Luisa Enrique na tej pozycji doznał urazu prawego uda podczas środowego treningu i w najbliższych tygodniach - podobnie jak Hakimi odpocznie od futbolu.

Nim Paryżanie udadzą się do Monachium, by rozstrzygnąć losy awansu do wielkiego finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie, czeka ich starcie w 31. kolejce Ligue 1 przeciwko Lorient. PSG przewodzi w ligowym zestawieniu z przewagą sześciu punktów nad Lens.