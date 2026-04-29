Spektakl stulecia w LM! Oto dlaczego ten mecz przejdzie do historii

Dziewięć goli na Parc des Princes w Paryżu, czyli rekord w półfinale Ligi Mistrzów był efektem geniuszu, ale także szaleństwa piłkarzy PSG i Bayernu. Rewanż w Monachium musi być jednak taki sam - pisze Dariusz Wołowski ze Sport.pl.

Stereotypowo można porównać ten mecz do walki bokserskiej, gdzie dwaj artyści ringu zapominają o gardzie, prą na przeciwnika, jakby chcieli go nie tyle pokonać, co unicestwić. Jakby nie było ważne, kto jest lepszy, ale kto ma więcej siły, determinacji, odwagi, brawury. Mnie ten mecz kojarzył się jednak bardziej z przeciąganiem liny – wysiłkiem o ogromnej intensywności, ale krótkotrwałym, po którym zawodnicy obu drużyn mają ciemno przed oczami z wycieńczenia.

Zobacz wideo Lewandowski królem strzelców Serie A? Żelazny: Robert byłby tam znaczącą postacią

Bayern zaczyna i kończy

Najpierw linę mocniej szarpnął Bayern, by wywołać skrajnie ostrą reakcję PSG. Gdy w 58. min aktualny laureat "Złotej Piłki" Ousmane Dembele strzelił gola na 5:2, wydawało się, że pojedynek o finał Ligi Mistrzów zmierza ku rozstrzygnięciu. Kamery pokazały młodego trenera Bayernu Vincenta Kompany'ego, sugerując, że przeliczył się z siłami. A jednak nie. W końcówce morderczego pojedynku Bawarczycy zbliżyli się do rywali, ustalając wynik na 4:5. To była "Oda do radości" zagrana stopami. Mecz stulecia. Za tydzień w rewanżu na Allianz Arena czeka nas kolejny. To genialne szaleństwo, które zaczęło się w Paryżu, nie może skończyć się inaczej. Najbardziej prawdopodobny wynik w piłce nożnej, czyli 0:0 jest w tym wypadku wykluczony.

Obejrzeliśmy na Parc des Princes spektakl doskonały, stworzony przez największych artystów w swoim fachu, i nawet Lamine Yamal z Barcelony, lub Kylian Mbappe z Realu nie mogliby uczynić go lepszym. Starły się dwie drużyny i dwie filozofie ich budowania.

Bayern to symbol umiaru i dobrych pomysłów, choć ostatnio dokonał kilku transferów za dziesiątki milionów euro. Ciekawe, że w Bawarii taką furorę robi Kolumbijczyk Luis Diaz, odrzucony z Liverpoolu, który po wydaniu pół miliarda euro na nowych graczy tego lata popadł w głęboki kryzys. Francuz Michael Olise wyrasta na najlepszego skrzydłowego na świecie. To nie są piłkarze tani, ale dają bawarskiemu klubowi więcej, niż kosztowali. Taka jest zasada w Bayernie.

Do zatrudnienia Luisa Enrique PSG było symbolem rozpasania, popełniającym regularnie grzechy pychy i obżarstwa. Katarczyk Nasser Al-Khelaifi trafił do piłki nożnej z tenisa, czyli sportu indywidualnego, nie wiedział więc jak stworzyć drużynę. Wydawał setki milionów na gwiazdy, które notorycznie grały poniżej możliwości, dostarczając kibicom i mediom rozmaitych skandali. Gwiazdorska szatnia na Parc des Princes wybuchała absurdalnymi konfliktami, na przykład wtedy, gdy Mbappe i Neymar pokłócili się jak chłopcy na podwórku o to, który z nich jest pierwszy w kolejce do wykonywania rzutów karnych.

Katarski prezes PSG kilka razy publicznie groził gwiazdom, po czym wydawał setki milionów, by Mbappe pozostał w klubie. Oblepiony złotem i porażkami w Lidze Mistrzów najlepszy piłkarz świata zbiegł do Realu Madryt latem 2024 r. Zaraz po tym, jak Królewscy zdobyli 15. tytuł najlepszej drużyny Europy. Na Santiago Bernabeu Kylian chciał spełniać marzenia, o które w Paryżu nie był w stanie się otrzeć.

Dzielny jak Luis Enrique

Stało się jednak coś, co nie tylko Al-Khelaifiemu nie mieściło się w głowie. Real z Mbappe nieustannie przegrywa, tymczasem bez niego Luis Enrique stworzył w Paryżu wielki zespół. Dostał posadę na Parc des Princes po porażce z Hiszpanią na mundialu w Katarze. W 1/8 finału z Marokiem "La Roja" wymieniła 959 podań, z celnością 95 procent, ale oddała zaledwie jeden celny strzał na bramkę. W serii jedenastek zaliczyła same pudła. To było istne piłkarskie kuriozum.

Al-Khelaifi postawił na Luisa Enrique jako na twardego człowieka. Hiszpan przeżył w piłce wiele, ale jeszcze więcej poza nią. Śmierć dziewięcioletniej córki Xany naznaczyła całą jego rodzinę. Okazał się wtedy wojownikiem bardziej niż we wszystkich swoich triatlonach i maratonach, w których wystartował po zakończeniu kariery piłkarza. Przebiegł Saharę, na klasycznym dystansie 42 km 195 m uzyskał czas poniżej trzech godzin. Rozkapryszona szatnia PSG była dla niego wyzwaniem, ale szybko sobie z nim poradził. Przed rokiem zespół z Paryża pokonał Inter 5:0, co było najwyższym zwycięstwem w finale Ligi Mistrzów.

Hiszpan zrealizował sen Francuzów o triumfie w rozgrywkach, które wymyślili w 1955 roku. Przed PSG tylko Olympique Marsylia wygrało Champions League w 1993 roku. Europejski triumf musiał urosnąć do rozmiaru francuskiej racji stanu, skoro Katarczyków do inwestycji w PSG namawiał ówczesny prezydent Nicolas Sarkozy. Tak Sarkozy, jak wcześniej właściciel Marsylii Bernard Tapie byli sądzeni i skazani w procesach korupcyjnych.

Francja wreszcie doczekała jednak klubowej drużyny, która może być jej dumą. Bayern jest dumą Niemiec od dekad. Z Robertem Lewandowskim w składzie pokonał PSG sześć lat temu w finale Ligi Mistrzów w Lizbonie. To był szósty i ostatni do dziś triumf Bawarczyków w Pucharze Europy.

W 2023 roku oba zespoły spotkały się w 1/8 finału. Niedługo po finale mundialu w Katarze, gdzie Argentyna pokonała Francję w serii rzutów karnych, a Leo Messi i Mbappe byli największymi bohaterami. W PSG grali wtedy razem, a obok nich jeszcze inny artysta - Neymar. Tymczasem Bayern oparty był na Niemcach, którzy w Katarze przepadli w fazie grupowej. Tymczasem w Lidze Mistrzów Bawarczycy pokonali PSG 3:0, to był dwumecz bez historii. W ćwierćfinale z rozgrywek odpadł Bayern, a Al-Khelaifi pożegnał się potem z Messim i Neymarem. Może właśnie wtedy zaświtała mu w końcu myśl, że drużyna to jednak coś znacznie więcej niż lista głośnych nazwisk?