Atletico - Arsenal. Gdzie i kiedy oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po wielkim spektaklu na Parc des Princes, czas na drugi półfinał Ligi Mistrzów. W Madrycie Atletico zmierzy się z Arsenalem. W ćwierćfinałach podopieczni trenera Simeone, w hiszpańskim starciu pokonali Barcelonę, a Kanonierzy poradzili sobie ze Sportingiem. Kto wygra w półfinałowym meczu? Liga Mistrzów Atletico - Arsenal. Gdzie oglądać? O której? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik.
Fot. REUTERS/Juan Barbosa

Czas na drugi z półfinałów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na stadionie Wanda Metropolitano dojdzie do starcia Atletico Madryt z Arsenalem. Minimalnym faworytem wydają się być Kanonierzy, jednak podopieczni Simeone w tegorocznych rozgrywkach Champions League pokazują zupełnie inną twarz niż w La Liga, w poprzedniej rundzie wyeliminowali FC Barcelonę, w związku z czym nie należy ich skreślać. 

Atletico kontra Arsenal. Przed nami widowisko na Metropolitano 

Po wtorkowym starciu PSG z Bayernem zakończonym wynikiem 5:4 dla Paryżan, trudno oczekiwać powtórki w Madrycie, jednak wciąż mówimy o dwóch zespołach, które mają sporo do zaoferowania. Kanonierzy wciąż przewodzą w tabeli Premiera League, ostatnio wrócili na zwycięską ścieżkę, dzięki wygranej z Newcastle 1:0. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów niezwykle trudnym zadaniem okazał się jednak dla nich Sporting, z którym w dwumeczu wygrali tylko 1:0. 

Wydaje się, że dużo wyżej zawieszoną poprzeczkę miało Atletico. Podopieczni Simeone wygrali dwumecz z FC Barceloną. Szczególnie dobrze będą wspominać pierwszej spotkanie, wygrane 2:0. W rewanżu lepsza okazała się Duma Katalonii, jednak zwycięstwo 2:1 okazało się niewystarczające i to Los Colchoneros awansowali do półfinału (3:2 w dwumeczu). 

Liga Mistrzów. Atletico - Arsenal. Gdzie oglądać? O której? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik

Mecz Atletico - Arsenal odbędzie się w środę, 29 kwietnia o godzinie 21:00, na stadionie Metropolitano w Madrycie. 

Transmisję przeprowadzi Canal+Extra 1, stream będzie dostępny na Canal+Online. Do tego środowe spotkanie Champions League pokaże Telewizja Polska. Mecz będzie można zobaczyć na TVP 1, TVP Sport i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

