Luis Enrique nie mógł uwierzyć w to, co widział. "Nigdy nie doświadczyłem"

We wtorkowy wieczór na Parc des Princes w Paryżu otrzymaliśmy kapitalną reklamę piłki nożnej. Spotkanie między Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium było uznawane za przedwczesny finał Ligi Mistrzów - i nie bez powodu. Zespół Luisa Enrique wygrał 5:4 z Bayernem - choć prowadził już 5:2 - i ma minimalną zaliczkę przed rewanżem na Allianz Arenie w Monachium. "Ten był jak spacer po luksusowej 8. dzielnicy Paryża: pełen jakości z najwyższej półki i błysku na każdym kroku. Największe gwiazdy dały nam spektakl, który bez wstydu można wystawić na scenie Moulin Rouge" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Enrique był zachwycony po meczu Ligi Mistrzów. "Nigdy nie doświadczyłem takiego meczu"

Trener PSG rozmawiał z francuskim Canal+ po meczu w Lidze Mistrzów. Nawet sam Hiszpan nie spodziewał się, że to spotkanie z Bayernem potoczy się w taki sposób.

- Nigdy nie doświadczyłem meczu z taką intensywnością i taką chęcią zwycięstwa. Kibice obu drużyn cieszyli się z takiego widowiska. Fizycznie nie odpuszczaliśmy. Nigdy nie widziałem takiego tempa. Obie drużyny i wszyscy zawodnicy zasługują na pochwałę. Kiedy prowadzisz trzema bramkarzami, przeciwnik podejmuje duże ryzyko, a oni grają na bardzo wysokim poziomie - tłumaczył Enrique.

- To był skomplikowany mecz i tak samo będzie w rewanżu. To dopiero trzeci mecz, który Bayern przegrał w tym sezonie. Cieszymy się. Oba zespoły pokazały charakter. Oczywiście było kilka rzeczy do poprawy, ale na razie musimy się tym cieszyć - dodał trener PSG.

Tym samym PSG wciąż ma szansę, by zakończyć ten sezon z pięcioma trofeami. Wcześniej paryżanie zdobyli już Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji oraz Puchar Interkontynentalny FIFA. PSG jest też blisko zapewnienia sobie kolejnego mistrzostwa Francji - obecnie jest liderem Ligue 1 i ma sześć punktów przewagi nad drugim Lens na cztery kolejki przed końcem.

Rewanżowe spotkanie między Bayernem Monachium a Paris Saint-Germain w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 6 maja o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.