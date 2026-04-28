Oto składy na mecz PSG - Bayern!

Hit nad hity - tak można powiedzieć o dwumeczu PSG - Bayern Monachium o finał Ligi Mistrzów. Pierwszy pojedynek odbędzie się w Paryżu. Znane są już składy obu drużyn. Początek meczu o godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl.
Fot. Benoit Tessier / REUTERS

Gigantyczne emocje zapowiadają się w galaktycznym półfinale Ligi Mistrzów: PSG - Bayern Monachium. Wielu ekspertów i kibiców słusznie mówi, że to przedwczesny finał, a zwycięzca właśnie tego dwumeczu, potem sięgnie po puchar. Francuzi bronią tego trofeum, a Bayern Monachium ostatni raz po Champions League sięgnął w 2020 roku. 

Tak PSG i Bayern Monachium zagrają o finał Ligi Mistrzów

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Paryżu. PSG w dwóch poprzednich rundach w meczach u siebie wygrywał - z Chelsea 5:2 i 2:0 z Liverpoolem. Z drugiej jednak strony Bayern w fazie play-off na wyjazdach dwa razy zwyciężył - z Atalantą aż 6:1 i z Realem Madryt 2:1. 

Znane są już składy na wtorkowy mecz w Paryżu. Nie ma w nich większych niespodzianek. Do wyjściowej "11" PSG po dwóch meczach pauzy, spowodowanej kontuzją wrócił środkowy pomocnik Vitinha. 

W podstawowej "11" Bayernu na lewej obronie zagra Davies, który w dwóch meczach z Realem Madryt, wchodził w roli rezerwowego. Tym razem Konrad Laimer usiądzie tylko na ławce rezerwowych. 

W zespole z Monachium nie zagrają na pewno kontuzjowani Serge Gnabry, Raphale Guerreiro oraz utalentowany 18-latek Lennart Karl. 

Oba zespoły spotkały się ze sobą w tym sezonie w fazie ligowej. Wtedy PSG przegrał przed własną publicznością 1:2. 

Początek meczu PSG - Bayern Monachium we wtorek, 28 kwietnia o godz. 21. W drugim półfinale w środę (godz. 21) Atletico Madryt podejmie Arsenal.

Relacja na żywo z obu spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.  

  • PSG: Safonov - Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes - Zaire-Emery, Neves, Vitinha - Doue, Dembele, Kwaracchelia. 
  • Bayern: Neuer - Stanisić, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane. 

