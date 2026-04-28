Gigantyczne emocje zapowiadają się w galaktycznym półfinale Ligi Mistrzów: PSG - Bayern Monachium. Wielu ekspertów i kibiców słusznie mówi, że to przedwczesny finał, a zwycięzca właśnie tego dwumeczu, potem sięgnie po puchar. Francuzi bronią tego trofeum, a Bayern Monachium ostatni raz po Champions League sięgnął w 2020 roku.

Tak PSG i Bayern Monachium zagrają o finał Ligi Mistrzów

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Paryżu. PSG w dwóch poprzednich rundach w meczach u siebie wygrywał - z Chelsea 5:2 i 2:0 z Liverpoolem. Z drugiej jednak strony Bayern w fazie play-off na wyjazdach dwa razy zwyciężył - z Atalantą aż 6:1 i z Realem Madryt 2:1.

Znane są już składy na wtorkowy mecz w Paryżu. Nie ma w nich większych niespodzianek. Do wyjściowej "11" PSG po dwóch meczach pauzy, spowodowanej kontuzją wrócił środkowy pomocnik Vitinha.

W podstawowej "11" Bayernu na lewej obronie zagra Davies, który w dwóch meczach z Realem Madryt, wchodził w roli rezerwowego. Tym razem Konrad Laimer usiądzie tylko na ławce rezerwowych.

W zespole z Monachium nie zagrają na pewno kontuzjowani Serge Gnabry, Raphale Guerreiro oraz utalentowany 18-latek Lennart Karl.

Oba zespoły spotkały się ze sobą w tym sezonie w fazie ligowej. Wtedy PSG przegrał przed własną publicznością 1:2.

Początek meczu PSG - Bayern Monachium we wtorek, 28 kwietnia o godz. 21. W drugim półfinale w środę (godz. 21) Atletico Madryt podejmie Arsenal.

Oto składy na mecz PSG - Bayern Monachium