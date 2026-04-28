O której gra dzisiaj LM? Gdzie oglądać PSG - Bayern? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Rywalizacja w Lidze Mistrzów wkroczyła w decydującą fazę. Przed nami półfinały, a jeden z nich zostanie rozegrany już dziś. Dojdzie do przedwczesnego finału! Tak można określić to spotkanie, bo na murawie staną absolutni giganci futbolu.

Na ten hit czeka cały piłkarski świat! PSG kontra Bayern Monachium

Pierwszy mecz półfinałowy odbędzie się na Parc des Princes. To właśnie tam Paris Saint-Germain podejmie Bayern Monachium. Francuzi to obrońcy tytułu, więc wydają się być minimalnym faworytem. Dodatkowo grają u siebie. Bilans bezpośrednich pojedynków przemawia jednak na korzyść niemieckiej drużyny - wygrała dziewięć razy, a siedmiokrotnie została pokonana. Co ciekawe, nigdy nie doszło do remisu między tymi zespołami.

A jak obie ekipy poradziły sobie w ćwierćfinałach? PSG nie miało większych kłopotów. Dosłownie rozgromiło znajdujący się w kryzysie Liverpool. W obu meczach wygrało 2:0. A jak wyglądała droga Bayernu? Była zdecydowanie trudniejsza, bo Real Madryt sprawił mu spore kłopoty. Oba mecze wygrali jednak zawodnicy z Monachium. Najpierw pokonali rywali 2:1, a później 4:3, stawiając kropkę nad "i".

Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie tych ekip w tym sezonie. Miały okazję ze sobą rywalizować w fazie grupowej i wówczas górą byli piłkarze Vincenta Kompany'ego (2:1). Dwa gole strzelił Luis Diaz, a jeden Joao Neves. A jak będzie tym razem? Czy obrońcy tytułu się zrewanżują? Tego dnia nie poznamy jeszcze odpowiedzi, kto awansuje do finału. O tym dowiemy się po spotkaniu na Allianz Arenie.

Liga Mistrzów. PSG - Bayern. Gdzie oglądać? O której? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik

Mecz PSG - Bayern Monachium zaplanowano na wtorek 28 kwietnia na godzinę 21:00. Transmisję przeprowadzi Canal+Extra 1. Stream będzie dostępny na Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.