W sobotę i niedzielę odbyły się pierwsze półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Bayern Monachium zremisował z FC Barceloną (1:1), a Arsenal wygrał z Lyonem (2:1). Po tych spotkaniach mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów Ewy Pajor.

Pajor doceniona w LM. Jedna z trzech piłkarek Barcelony

"Ewa Pajor, Esmee Brugts i Patri Guijarro zostały wszystkie nazwane w Zespole Tygodnia Kobiecej Ligi Mistrzyń!" - odnotował profil totalBarca na portalu X, który gromadzi informacje dotyczące katalońskiego klubu.

Polska napastniczka we wspomnianym meczu z Bayernem trafiła do siatki, otwierając wynik meczu. Na jej gola odpowiedziała jednak Franziska Kett. Bayern, choć kończył spotkanie w osłabieniu, zdołał dowieźć remis do końca spotkania. O awansie do finału zadecyduje rewanż, który zaplanowano na niedzielę 3 maja.

Pajor, zdobywając gola przeciwko Bayernowi, zrównała się w liczbie trafień w tegorocznej edycji z Alessią Russo, napastniczką Arsenalu. Obie panie mają w dorobku po osiem goli. Co ciekawe Polka w przeszłości była już królową strzelczyń tych elitarnych rozgrywek. W sezonie 2022/23 jeszcze grając dla Wolfsburga, zdobyła dziewięć goli i wyprzedziła Aitanę Bonmati - przyszłą koleżankę z Barcelony.

Zespół tygodnia Ligi Mistrzyń: Ena Mahmutović (Bayern Monachium) - Emily Fox (Arsenal), Glodis Viggosdottir (Bayern Monachium), Vanessa Gilles (Bayern Monachium), Esmee Brugts (FC Barcelona) - Momoko Tanikawa (Bayern Monachium), Patri Guijarro (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal) - Olivia Smith (Arsenal), Ewa Pajor (FC Barcelona), Klara Buhl (Bayern Monachium)