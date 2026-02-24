Barcelona ma ból głowy. Wysłała pismo do UEFA ws. meczu Ligi Mistrzów

15 marca FC Barcelona ma rozegrać ligowe spotkanie z Sevillą (godz. 16:15). Termin uznano za korzystny, ponieważ mecz może zwiększyć frekwencję członków klubu w głosowaniu. O wyborach na prezydenta FC Carcelony mówi się zresztą coraz więcej, a wydaje się, że największą szansę na zwycięstwo ponownie ma Joan Laporta.

Nietypowa prośba i możliwe zmiany w kalendarzu

LaLiga zaznaczyła, że starcie z Sevillą może zostać przesunięte na sobotę, jeśli Barcelona miałaby grać rewanż w Lidze Mistrzów we wtorek 17 marca. Według ESPN Deportes kataloński klub woli skorzystać z innej opcji. ESPN Deportes podkreśla, że działacze oficjalnie zwrócili się do UEFA z wnioskiem o wyznaczenie drugiego meczu Champions League na środę 18 marca.

Jeśli europejska federacja przychyli się do tej propozycji, pierwszy mecz 1/8 finału musiałby odbyć się 10 marca na wyjeździe.

Barcelona zapewniła sobie prawo do rozegrania rewanżu na własnym stadionie dzięki miejscu w czołowej ósemce fazy ligowej. Jej rywalem będzie jeden z zespołów, które przeszły przez fazę play-off - w gronie potencjalnych przeciwników są m.in. Paris Saint-Germain oraz Newcastle United. Z tymi ekipami podopieczni Hansiego Flicka rywalizowali już w fazie ligowej.

Ostateczna decyzja UEFA może mieć istotny wpływ na marcowy terminarz zarówno Barcelony, jak i całych rozgrywek. Nie wiadomo jednak, kiedy można spodziewać się werdyktu w tej sprawie.

Barcelona ma powody do zadowolenia

W ostatnim czasie Blaugrana wróciła na pozycję lidera w lidze hiszpańskiej. Mistrzowie kraju pokonali na własnym stadionie Levante 3:0. Real Madryt z kolei przegrał na wyjeździe z Osasuną 1:2. Tym samym obecnie w LaLiga obrońcy tytułu mają 61 punktów, a "Królewscy" zgromadzili "oczko" mniej.