O której gra dzisiaj Inter? Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Już we wtorek 24 lutego dowiemy się, które kolejne cztery drużyny zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze rewanżowe spotkania fazy play-off. Z perspektywy polskiego kibica jednym z najciekawszych starć będzie mecz Interu Mediolan z Bodo/Glimt. Istnieje bowiem bardzo duże prawdopodobieństwo, że już od pierwszych minut na murawie pojawi się Piotr Zieliński, prezentujący rewelacyjną formę.

Piotr Zieliński i spółka wkraczają do gry. Ciekawy wtorek w Lidze Mistrzów

Polski pomocnik ma na koncie łącznie sześć goli w tym sezonie, z czego jeden w Lidze Mistrzów. Niemal po każdym meczu jest chwalony. - Piotrek od wielu lat jest jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych pomocników w lidze włoskiej. Zawsze mówiłem, że w Europie widzę mało piłkarzy, którzy mieliby jego klasę - podreślał Zbigniew Boniek na antenie Kanału Sportowego.

Ale we wtorkowy wieczór Zieliński stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem, podobnie jak i cały Inter. Tego dnia będą musieli odrabiać straty. W pierwszym meczu 1/16 finału zaskakująco ulegli na wyjeździe Bodo/Glimt aż 1:3. Teraz zagrają na własnym stadionie, a więc będą mieli wsparcie tzw. 12. zawodnika, czyli kibiców.

Nie tylko Inter musi "gonić wynik". W podobnej sytuacji jest Olympiakos Pireus. Również ma dwa gole straty. W pierwszym meczu przegrał 0:2 z Bayerem Leverkusen. Zadanie będzie o tyle trudniejsze, że teraz zagra na terenie rywala.

W zdecydowanie lepszej sytuacji jest za to Newcastle United, bo w pierwszym meczu zwyciężyło aż 6:1 z Karabachem Agdam i to na wyjeździe. Ba, awans ma niemal w kieszeni - tylko katastrofa mogłaby go tego pozbawić. Wciąż otwarta jest za to rywalizacja w starciu Atletico Madryt z Club Brugge. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Belgii padło aż sześć bramek, ale ostatecznie na tablicy wyników był remis (3:3).

O której dzisiaj Liga Mistrzów? Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan - Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów? [TRANSMISJA, STREAM, NA ŻYWO, WYNIKI]

Na wtorek zaplanowano cztery mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów. Jako pierwsi na placu gry pojawią się Atletico Madryt i Club Brugge. Później do akcji wkroczą kolejne drużyny. Transmisję ze wszystkich spotkań przeprowadzi Canal+Sport. Stream będzie dostępny na platformie Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyników na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.