O której gra dzisiaj Inter? Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Czy Inter Mediolan awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów? Czy Newcastle United i Bayer Leverkusen utrzymają zaliczkę z pierwszego meczu? Kto będzie górą w starciu Atletico Madryt z Club Brugge? Na te pytania odpowiedź uzyskamy już dziś! O której dzisiaj Liga Mistrzów? Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan - Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów? Transmisja na żywo, stream, relacja, wyniki.
Fot. REUTERS/Matteo Ciambelli

Już we wtorek 24 lutego dowiemy się, które kolejne cztery drużyny zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze rewanżowe spotkania fazy play-off. Z perspektywy polskiego kibica jednym z najciekawszych starć będzie mecz Interu Mediolan z Bodo/Glimt. Istnieje bowiem bardzo duże prawdopodobieństwo, że już od pierwszych minut na murawie pojawi się Piotr Zieliński, prezentujący rewelacyjną formę.

Piotr Zieliński i spółka wkraczają do gry. Ciekawy wtorek w Lidze Mistrzów

Polski pomocnik ma na koncie łącznie sześć goli w tym sezonie, z czego jeden w Lidze Mistrzów. Niemal po każdym meczu jest chwalony. - Piotrek od wielu lat jest jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych pomocników w lidze włoskiej. Zawsze mówiłem, że w Europie widzę mało piłkarzy, którzy mieliby jego klasę - podreślał Zbigniew Boniek na antenie Kanału Sportowego.

Ale we wtorkowy wieczór Zieliński stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem, podobnie jak i cały Inter. Tego dnia będą musieli odrabiać straty. W pierwszym meczu 1/16 finału zaskakująco ulegli na wyjeździe Bodo/Glimt aż 1:3. Teraz zagrają na własnym stadionie, a więc będą mieli wsparcie tzw. 12. zawodnika, czyli kibiców.

Nie tylko Inter musi "gonić wynik". W podobnej sytuacji jest Olympiakos Pireus. Również ma dwa gole straty. W pierwszym meczu przegrał 0:2 z Bayerem Leverkusen. Zadanie będzie o tyle trudniejsze, że teraz zagra na terenie rywala. 

W zdecydowanie lepszej sytuacji jest za to Newcastle United, bo w pierwszym meczu zwyciężyło aż 6:1 z Karabachem Agdam i to na wyjeździe. Ba, awans ma niemal w kieszeni - tylko katastrofa mogłaby go tego pozbawić. Wciąż otwarta jest za to rywalizacja w starciu Atletico Madryt z Club Brugge. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Belgii padło aż sześć bramek, ale ostatecznie na tablicy wyników był remis (3:3). 

O której dzisiaj Liga Mistrzów? Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan - Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów? [TRANSMISJA, STREAM, NA ŻYWO, WYNIKI]

Na wtorek zaplanowano cztery mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów. Jako pierwsi na placu gry pojawią się Atletico Madryt i Club Brugge. Później do akcji wkroczą kolejne drużyny. Transmisję ze wszystkich spotkań przeprowadzi Canal+Sport. Stream będzie dostępny na platformie Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyników na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

  • Atletico Madryt - Club Brugge, godz. 18:45, transmisja: Canal+Extra 2
  • Newcastle United - Karabach Agdam, godz. 21:00, transmisja: Canal+360
  • Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus, godz. 21:00, transmisja: Canal+Extra 3
  • Inter Mediolan - Bodo/Glimt, godz. 21:00, transmisja: Canal+Extra 1.

