Włosi trąbią o Zielińskim przed meczem w Lidze Mistrzów

Inter Mediolan jest coraz bliżej zdobycia 21. mistrzostwa Włoch w historii. Zespół Cristiana Chivu wygrał w weekend 2:0 z Lecce i powiększył przewagę nad drugim Milanem do dziesięciu punktów - Milan przegrał 0:1 z Parmą, co było dużą niespodzianką. Sytuacja Interu w Lidze Mistrzów wygląda dużo gorzej, bo uległ 1:3 FK Bodo/Glimt w pierwszym meczu 1/16 finału tych rozgrywek. Inter musi zatem strzelić trzy gole w rewanżu na Stadio Giuseppe Meazza, by awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

Tak Włosi piszą o Zielińskim. "Jedno z najjaśniejszych świateł Interu"

Po wspomnianym meczu z Lecce trener Chivu zapowiedział powrót dwóch ważnych piłkarzy Interu do gry. Chodzi o Denzela Dumfriesa i Hakana Calhanoglu. Holender będzie dostępny na spotkanie z Bodo/Glimt, ale reprezentant Turcji jeszcze nie wróci do gry. To sprawia, że ponownie w roli defensywnego pomocnika wystąpi Piotr Zieliński, o czym pisze serwis linterista.it.

"Zieliński zachowuje kontrolę nad środkiem pola w meczu z Bodo. Pomoc ponownie zostanie powierzona Polakowi. Piotr będzie zmuszony do pracy po godzinach, biorąc pod uwagę nieobecność Calhanoglu. Zieliński to jedno z najjaśniejszych świateł Interu na początku 2026 roku. Jego występy nigdy nie sprawiły, że Inter tęsknił za Calhanoglu. Zieliński wie, jak strzelać decydujące gole - zapytajcie o to Juventus" - czytamy w artykule.

Wspomniany portal przewiduje, że poza Zielińskim w środku pola Interu pojawi się Nicolo Barella oraz Henrikh Mkhitaryan. Warto przypomnieć, że Zieliński zagrał cały mecz przeciwko Lecce w sobotę, a wtedy jego partnerami w pomocy byli Petar Sucić i Davide Frattesi.

Ależ pochwały w kierunku Zielińskiego. "Jest legendą Serie A"

Do tej pory Zieliński strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty w 34 meczach tego sezonu w barwach Interu. Reprezentant Polski jest regularnie chwalony przez włoskie media i tamtejszych dziennikarzy.

- O Zielińskim możemy już mówić jako o legendzie Serie A. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po tym weekendzie stał się też Polakiem z największą liczbą bramek w Serie A, a gol przeciwko Juventusowi, co mu nawet osobiście powiedziałem, zapewnił Piotrkowi miejsce w historii Interu - mówił włoski dziennikarz Simone Togna w rozmowie z Kanałem Sportowym.

- Piotrek od wielu lat jest jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych pomocników w lidze włoskiej. Piotrek jest wspaniały, znakomity. Ja zawsze mówiłem, że w Europie widzę mało piłkarzy, którzy mieliby jego klasę. Piotrek jest piłkarzem fantastycznym, piłkarzem światowej klasy. On jest według mnie w TOP5 pomocników na świecie. Ale to nie jest niespodzianka - dodawał były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Spotkanie między Interem Mediolan a Bodo/Glimt odbędzie się we wtorek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.