Tyle Inter znaczy bez Zielińskiego. Niebywałe, co zrobił trener

W środowym meczu z Bodo/Glimt trener Interu Mediolan - Christian Chivu - postanowił oszczędzić kilku ważnych zawodników podstawowego składu. Taktyka Rumuna się na nim zemściła, bo faworyci przegrali w Norwegii 1:3 i we wtorek na San Siro zagrają o uratowanie tego sezonu w Lidze Mistrzów. Piotr Zieliński do 76. minuty tylko przyglądał się wszystkiemu z boku.

Potrójna zmiana, jakiej w 76. minucie dokonał Chivu, nie miała na celu dania oddechu piłkarzom Interu. To był akt desperacji trenera włoskiej drużyny, który w meczu z Bodo/Glimt robił wszystko, by najważniejszych zawodników oszczędzić. Pod koniec spotkania Chivu nie mógł już jednak kalkulować, bo Inter przegrywał 1:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o rozmowach motywacyjnych z kibolami: Jeżeli nie wygracie meczu to...

Mimo że na boisku pojawił się m.in. Zieliński, a Inter momentalnie podkręcił tempo, Włosi stali się kolejną ofiarą Bodo/Glimt. Mecz na dalekiej północy Norwegii pokazał jak na dłoni, ile dziś dla Interu znaczy pomocnik reprezentacji Polski.

Forma życia Zielińskiego

Ostatnie miesiące to najlepszy czas Zielińskiego w Interze, odkąd trafił do tego klubu latem 2024 r. O ile w poprzednim sezonie 31-letni pomocnik momentami pełnił w drużynie rolę wręcz marginalną, o tyle dziś mało kto wyobraża sobie zespół Chivu bez Polaka.

Od początku listopada Zieliński strzelił dla Interu już sześć goli i miał asystę. To statystyki lepsze niż w całym poprzednim sezonie, który polski pomocnik zakończył z dwiema bramkami i trzema asystami. A przecież przed Zielińskim i Interem najważniejsze tygodnie w walce w Lidze Mistrzów i Serie A.

W sobotę Polak był bohaterem włoskiego klasyku, w którym Inter ograł Juventus 3:2, a decydującego gola w 90. minucie strzelił właśnie Zieliński. Dwa tygodnie wcześniej 31-latek popisał się jeszcze ładniejszym trafieniem w spotkaniu z Cremonese. - Przed sezonem wielu mnie skreślało, ale ja robiłem swoje - mówił Zieliński w rozmowie z Eleven Sports.

- Z czego wynika ta forma? Treningi, dobre przygotowanie do meczu i regularna gra. Są też małe aspekty, które wdrożyłem. Najważniejsze, że jest dobra forma i nie trzeba się wgłębiać, co tam się wydarzyło - dodał. Zieliński pozostaje skromny, ale nad jego formą rozpływają się inni.

- To obecnie najlepszy polski piłkarz - mówił o Zielińskim Mateusz Borek. - Dla mnie to jeden z pięciu najlepszych pomocników na świecie - dodawał Zbigniew Boniek. Dyspozycji Zielińskiego nie przemilczeli też Włosi.

- Przypomina siebie z czasów gry w Napoli. Gol z Juventusem był przepiękny, techniczny majstersztyk. Piotr jest w tej chwili zawodnikiem niezwykle silnym. Gdziekolwiek go nie postawisz, robi różnicę i gra bardzo dobrze. To zasługa Chivu - powiedział były reprezentant Włoch, Fabio Quagliarella.

Inter na zaciągniętym hamulcu

O tym, jak ważnym dla Interu piłkarzem jest Zieliński, przekonaliśmy się w środowym meczu z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. W porównaniu do sobotniego spotkania z Juventusem Chivu dokonał aż pięciu zmian w składzie. Zieliński - jako jeden z najbardziej eksploatowanych ostatnio zawodników - usiadł na ławce rezerwowych. Poza nim odpoczywali też Yann Bisseck, Luis Henrique, Federico Dimarco oraz Marcus Thuram.

Duża liczba zmian w podstawowym składzie mocno odbiła się na Interze szczególnie na początku spotkania. W pierwszej połowie Inter grał wolno, zachowawczo, jakby nie chciał podzielić losu Manchesteru City, który niespełna miesiąc temu sensacyjnie przegrał w Norwegii 1:3. Momentami można było odnieść wrażenie, że goście z tyłu głowy mają przede wszystkim rewanż u siebie. Drużynie Chivu brakowało przyspieszenia, pomysłu w grze, strzałów z dystansu, czyli wszystkiego, co mógł dać Zieliński.

Ale problemem była też gra w defensywie. W środku pola wielkie problemy miał ten, który w środę zastępował Zielińskiego, czyli Henrich Mychitarian. Ormianin był jednym z winowajców gola na 1:0 dla Bodo/Glimt w 20. minucie. W sytuacji bramkowej Mychitarian pozorował krycie i dał wbiec w pole karne Sondre Fetowi, który pokonał Yanna Sommera.

Stracony gol obudził gości. Dopiero przy wyniku 0:1 Inter wziął się do roboty i podkręcił tempo. Pięć minut po trafieniu Feta bliski gola wyrównującego był Matteo Darmian, ale po jego strzale piłka odbiła się od słupka. To, co nie udało się wahadłowemu, udało się napastnikowi, bo w 30. minucie do wyrównania doprowadził Francesco Pio Esposito.

Inter wrócił do gry, ale problemy - zwłaszcza w środku pola - całkowicie nie zniknęły. O ile większość decyzji i zmian przeprowadzonych przez Chivu się broniło, o tyle postawa Mychitariana wciąż pozostawiała wiele do życzenia. - Są podstawy do wprowadzenia Zielińskiego. Jeśli Inter będzie chciał poprawić jakość gry, Chivu powinien wpuścić Polaka - mówił komentujący mecz w TVP Robert Podoliński. - Jeśli zmiany w Interze, to w pierwszej kolejności środek pola i Zieliński - dodawał w studiu Jakub Wawrzyniak.

Zieliński nie zdążył pomóc

Chivu miał jednak inne zdanie. Mimo że Inter wciąż nie zachwycał, a Mychitarian bardziej przeszkadzał, niż pomagał, to Rumun wciąż trzymał Zielińskiego na ławce rezerwowych. W 60. minucie, gdy Chivu zdecydował się na pierwszą zmianę, Thuram wszedł w miejsce Lautaro Martineza. I trudno było oprzeć się wrażeniu, że to roszada również z myślą o sobotnim meczu z Lecce w Serie A.

Podejście trenera Interu zostało brutalnie skarcone. Kilkanaście sekund po tym, jak na boisku pojawił się Thuram, gospodarze przejęli piłkę w środku pola i przeprowadzili efektowny kontratak, który golem zakończył Jens Petter Hauge. Trzy minuty później Bodo/Glimt prowadziło już 3:1, gdy rozklepało Inter, a piłkę do pustej bramki wbił Kasper Hogh.

Po golu 25-latka cała ławka rezerwowych Interu momentalnie poderwała się do rozgrzewki. Czas jednak upływał, a Chivu nie dokonywał kolejnych zmian. Rumun zdecydował się na nie dopiero w w 76. minucie. Poza Zielińskim na boisku pojawili się też Henrique i Ange-Yoan Bonny, a zeszli Mychitarian, Darmian i Esposito.

- Inter tego potrzebował, by pojawiły się takie podania. Teraz wszystko przechodzi przez zawodnika z numerem siedem na koszulce - komplementował wejście Polaka Podoliński. I rzeczywiście gra Interu nabrała tempa. Zieliński od początku był aktywny, podchodził do obrońców, by otrzymać piłkę i momentalnie przekazać ją w kierunki bramki Bodo/Glimt.

W 82. minucie Polak oddał nawet strzał sprzed pola karnego, jednak w porównaniu do uderzeń z Juventusem i Cremonsese, to było wyjątkowo słabe i piłka poleciała wysoko nad bramką gospodarzy. Mimo że Inter po potrójnej zmianie mocno podkręcił tempo, a reżyserem jego gry stał się Zieliński, wynik już się nie zmienił.

Bodo/Glimt po pokonaniu Manchesteru City i Atletico (2:1) trzeci raz z rzędu ograł giganta w Lidze Mistrzów. Inter? Jego w weekend czeka co prawda spotkanie z Lecce, ale niespodziewanie to wtorkowy rewanż z Norwegami urósł do najważniejszego meczu ostatnich tygodni. Tam Zielińskiego w wyjściowym składzie z pewnością już nie zabraknie.