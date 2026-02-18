Atletico prowadziło już 2:0. Co za emocje w Lidze Mistrzów!

Mateusz Kochalski dwoił się i troił, ale był bezradny, gdy przez niefrasobliwość jego kolegów z defensywy Karabach Agdam tracił kolejne gole. O meczu Azerów z Newcastle United pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu. O 21:00 rozegrano trzy kolejne mecze fazy play-off. Emocji nie brakowało w Norwegii, Belgii i Grecji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Grała Liga Mistrzów. Sześć goli w meczu Atletico

Spotkanie Bodo/Glimt z Interem Mediolan jawiło się jako kolejna szansa na sensację w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak lider tabeli Serie A poradził sobie za kołem podbiegunowym? O tym na Sport.pl pisał nasz dziennikarz Marcin Jaz.

W tym samym czasie, w którym podopieczni Cristiana Chivu próbowali znaleźć sposób na zespół Kjetila Knudsena, na stadionie w Brugii doszło do meczu Club Brugge i Atletico Madryt.

Polacy podjęli decyzję o bojkocie na igrzyskach! Jest komunikat

Faworytem spotkania był zespół prowadzony przez Diego Simeone, który w poprzednim tygodniu w Pucharze Króla rozbił FC Barcelonę aż 4:0. W środowy wieczór Madrytczycy świętowali już po ośmiu minutach.

Julian Alvarez podszedł do rzutu karnego sprokurowanego przez zagranie ręką Joaquina Seya i pewnym strzałem pokonał Simona Mignoleta. W samej końcówce pierwszej połowy goście podwyższyli prowadzenie. Z najbliższej odległości do siatki trafił Ademola Lookman.

Po zmianie stron do głosu doszli gospodarze. Raphael Onyedika pokonał Jana Oblaka i zdobył gola kontaktowego. Zaledwie osiem minut później Nicolo Tresoldi doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że gospodarze - opromienieni zdobyciem dwóch goli - pokuszą się o wygraną do własnej siatki trafił Joel Ordonez.

Atletico, prowadząc 3:2, cofnęło się jednak i zostało za to skarcone. W samej końcówce meczu Christos Tzolis doprowadził do wyrównania. Club Brugge - tak jak w meczu z Barceloną - zremisował z Atletico Madryt 3:3 i przed rewanżem w stolicy Hiszpanii nie stoi na straconej pozycji.

Dublet Schicka dał przewagę Bayerowi

W tym samym czasie w Pireusie doszło do starcia Olympiakosu i Bayeru Leverkusen. Na pierwszego gola w portowym Pireusie trzeba było czekać do koncówki pierwszej połowy. Problem w tym, że trafienie którego autorem był Ayoub El Kaabi zostało nieuznane. Wszystko z powodu spalonego. Znalazł się na nim Mehdi Taremi.

Po zmianie stron piłka ponownie zatrzepotała w siatce. Tym razem jednak nie cieszyli się Grecy, a Niemcy. Goście przeprowadzili zabójczą kontrę, którą na gola w sytuacji sam na sam zamienił Patrik Schick. Bayer poszedł za ciosem, bo już trzy minuty później Czech ponownie pokonał Tzolakisa.

Tym razem król strzelców Euro 2020 wykorzystał dośrodkowanie Alejandro Grimaldo i strzałem głową umieścił futbolówkę w siatce.

Rewanżowe mecze fazy play-off Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 24 lutego. Tego dnia o 18:45 Atletico Madryt zagra z Club Brugge, a o 21:00 dojdzie do meczów Newcastle United z Karabachem Agdam, Interu Mediolan z Bodo/Glimt i Bayeru Leverkusen z Olympiakosem Pireus.

Club Brugge 3:3 Atletico Madryt (0:2)

Gole: Raphael Onyedika' 52, Nicolo Tresoldi' 60, Christos Tzolis' 89 - Julian Alvarez' 8k, Ademola Lookman' 45+4, Joel Ordonez' 79sam

Raphael Onyedika' 52, Nicolo Tresoldi' 60, Christos Tzolis' 89 - Julian Alvarez' 8k, Ademola Lookman' 45+4, Joel Ordonez' 79sam Club Brugge: Mignolet (gk) - Sabbe (81' Siquet), Ordonez, Mechele, Seys (86' Meijer) - Stanković (86' Lemarechal), Onyedika, Vanaken (k) - Tzolis, Tresoldi (76' Vermant), Diakhon (82' Campbell)

Mignolet (gk) - Sabbe (81' Siquet), Ordonez, Mechele, Seys (86' Meijer) - Stanković (86' Lemarechal), Onyedika, Vanaken (k) - Tzolis, Tresoldi (76' Vermant), Diakhon (82' Campbell) trener: Ivan Leko

Ivan Leko Atletico: Oblak (gk) - Molina (90+1' Le Normand), Pubill, Hancko, Ruggeri - G.Simeone, Koke (k) (90+1' Cardoso), Llorente, Lookman (62' Baena) - Alvarez, Griezmann (66' Sorloth)

Oblak (gk) - Molina (90+1' Le Normand), Pubill, Hancko, Ruggeri - G.Simeone, Koke (k) (90+1' Cardoso), Llorente, Lookman (62' Baena) - Alvarez, Griezmann (66' Sorloth) trener: Diego Simeone

Diego Simeone Jan Breydelstadion , Brugia

, Brugia sędziował: Glenn Nyberg (Szwecja)

Glenn Nyberg (Szwecja) żółte kartki: Ivan Leko, Raphael Onyedika - Marc Pubill