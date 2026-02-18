Powrót na stronę główną

Atletico prowadziło już 2:0. Co za emocje w Lidze Mistrzów!

W cieniu wydarzeń z mroźnej Norwegii rozegrano dwa kolejne mecze fazy play-off Ligi Mistrzów. Club Brugge zremisował z Atletico Madryt 3:3, a Olympiakos Pireus przegrał z Bayerem Leverkusen 0:2. Oto podsumowanie środowych meczów Ligi Mistrzów.
Club Brugge - Atletico Madryt
Mateusz Kochalski dwoił się i troił, ale był bezradny, gdy przez niefrasobliwość jego kolegów z defensywy Karabach Agdam tracił kolejne gole. O meczu Azerów z Newcastle United pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu. O 21:00 rozegrano trzy kolejne mecze fazy play-off. Emocji nie brakowało w Norwegii, Belgii i Grecji.

Grała Liga Mistrzów. Sześć goli w meczu Atletico

W tym samym czasie, w którym podopieczni Cristiana Chivu próbowali znaleźć sposób na zespół Kjetila Knudsena, na stadionie w Brugii doszło do meczu Club Brugge i Atletico Madryt.

Faworytem spotkania był zespół prowadzony przez Diego Simeone, który w poprzednim tygodniu w Pucharze Króla rozbił FC Barcelonę aż 4:0. W środowy wieczór Madrytczycy świętowali już po ośmiu minutach.

Julian Alvarez podszedł do rzutu karnego sprokurowanego przez zagranie ręką Joaquina Seya i pewnym strzałem pokonał Simona Mignoleta. W samej końcówce pierwszej połowy goście podwyższyli prowadzenie. Z najbliższej odległości do siatki trafił Ademola Lookman.

Po zmianie stron do głosu doszli gospodarze. Raphael Onyedika pokonał Jana Oblaka i zdobył gola kontaktowego. Zaledwie osiem minut później Nicolo Tresoldi doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że gospodarze - opromienieni zdobyciem dwóch goli - pokuszą się o wygraną do własnej siatki trafił Joel Ordonez.

Atletico, prowadząc 3:2, cofnęło się jednak i zostało za to skarcone. W samej końcówce meczu Christos Tzolis doprowadził do wyrównania. Club Brugge - tak jak w meczu z Barceloną - zremisował z Atletico Madryt 3:3 i przed rewanżem w stolicy Hiszpanii nie stoi na straconej pozycji. 

Dublet Schicka dał przewagę Bayerowi

W tym samym czasie w Pireusie doszło do starcia Olympiakosu i Bayeru Leverkusen. Na pierwszego gola w portowym Pireusie trzeba było czekać do koncówki pierwszej połowy. Problem w tym, że trafienie którego autorem był Ayoub El Kaabi zostało nieuznane. Wszystko z powodu spalonego. Znalazł się na nim Mehdi Taremi.

Po zmianie stron piłka ponownie zatrzepotała w siatce. Tym razem jednak nie cieszyli się Grecy, a Niemcy. Goście przeprowadzili zabójczą kontrę, którą na gola w sytuacji sam na sam zamienił Patrik Schick. Bayer poszedł za ciosem, bo już trzy minuty później Czech ponownie pokonał Tzolakisa.

Tym razem król strzelców Euro 2020 wykorzystał dośrodkowanie Alejandro Grimaldo i strzałem głową umieścił futbolówkę w siatce.

Rewanżowe mecze fazy play-off Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 24 lutego. Tego dnia o 18:45 Atletico Madryt zagra z Club Brugge, a o 21:00 dojdzie do meczów Newcastle United z Karabachem Agdam, Interu Mediolan z Bodo/Glimt i Bayeru Leverkusen z Olympiakosem Pireus.

  • Club Brugge 3:3 Atletico Madryt (0:2)
  • Gole: Raphael Onyedika' 52, Nicolo Tresoldi' 60, Christos Tzolis' 89 - Julian Alvarez' 8k, Ademola Lookman' 45+4, Joel Ordonez' 79sam
  • Club Brugge: Mignolet (gk) - Sabbe (81' Siquet), Ordonez, Mechele, Seys (86' Meijer) - Stanković (86' Lemarechal), Onyedika, Vanaken (k) - Tzolis, Tresoldi (76' Vermant), Diakhon (82' Campbell)
  • trener: Ivan Leko
  • Atletico: Oblak (gk) - Molina (90+1' Le Normand), Pubill, Hancko, Ruggeri - G.Simeone, Koke (k) (90+1' Cardoso), Llorente, Lookman (62' Baena) - Alvarez, Griezmann (66' Sorloth)
  • trener: Diego Simeone
  • Jan Breydelstadion, Brugia
  • sędziował: Glenn Nyberg (Szwecja)
  • żółte kartki: Ivan Leko, Raphael Onyedika - Marc Pubill
  • Olympiakos Pireus 0:2 Bayer Leverkusen (0:0)
  • Gole: Patrik Schick' 60' 63
  • Olympiacos: Tzolakis (gk) - Rodinei, Retsos (k), Pirola (46' Biancone), Ortega (82' Onyemaechi) - Mouzakitis, Hezze (82' Scipioni) - Gelson Martins, Taremi (64' Chiquinho), Podence (64' Andre Luiz) - El Kaabi
  • trener: Jose Luis Mendilibar
  • Bayer: Blaswich (gk) - Quansah, Andrich (k), Tapsoba - Lucas Vazquez (77' Arthur), Palacos, Garcia (87' Fernandez), Grimaldo - Maza (64' Tillman), Schick (86' Kofane), Poku (76' Terrier)
  • trener: Kasper Hjulmand
  • Stadio Georgios Karaiskakis, Pireus
  • sędziował: Joao Pinheiro (Portugalia)
  • żółte kartki: Ayoub El Kaabi - Aleix Garcia

