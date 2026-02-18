Atletico prowadziło już 2:0. Co za emocje w Lidze Mistrzów!

Mateusz Kochalski dwoił się i troił, ale był bezradny, gdy przez niefrasobliwość jego kolegów z defensywy Karabach Agdam tracił kolejne gole. O meczu Azerów z Newcastle United pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu. O 21:00 rozegrano trzy kolejne mecze fazy play-off. Emocji nie brakowało w Norwegii, Belgii i Grecji.
Spotkanie Bodo/Glimt z Interem Mediolan jawiło się jako kolejna szansa na sensację w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak lider tabeli Serie A poradził sobie za kołem podbiegunowym? O tym na Sport.pl pisał nasz dziennikarz Marcin Jaz.
W tym samym czasie, w którym podopieczni Cristiana Chivu próbowali znaleźć sposób na zespół Kjetila Knudsena, na stadionie w Brugii doszło do meczu Club Brugge i Atletico Madryt.
Faworytem spotkania był zespół prowadzony przez Diego Simeone, który w poprzednim tygodniu w Pucharze Króla rozbił FC Barcelonę aż 4:0. W środowy wieczór Madrytczycy świętowali już po ośmiu minutach.
Julian Alvarez podszedł do rzutu karnego sprokurowanego przez zagranie ręką Joaquina Seya i pewnym strzałem pokonał Simona Mignoleta. W samej końcówce pierwszej połowy goście podwyższyli prowadzenie. Z najbliższej odległości do siatki trafił Ademola Lookman.
Po zmianie stron do głosu doszli gospodarze. Raphael Onyedika pokonał Jana Oblaka i zdobył gola kontaktowego. Zaledwie osiem minut później Nicolo Tresoldi doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że gospodarze - opromienieni zdobyciem dwóch goli - pokuszą się o wygraną do własnej siatki trafił Joel Ordonez.
Atletico, prowadząc 3:2, cofnęło się jednak i zostało za to skarcone. W samej końcówce meczu Christos Tzolis doprowadził do wyrównania. Club Brugge - tak jak w meczu z Barceloną - zremisował z Atletico Madryt 3:3 i przed rewanżem w stolicy Hiszpanii nie stoi na straconej pozycji.
W tym samym czasie w Pireusie doszło do starcia Olympiakosu i Bayeru Leverkusen. Na pierwszego gola w portowym Pireusie trzeba było czekać do koncówki pierwszej połowy. Problem w tym, że trafienie którego autorem był Ayoub El Kaabi zostało nieuznane. Wszystko z powodu spalonego. Znalazł się na nim Mehdi Taremi.
Po zmianie stron piłka ponownie zatrzepotała w siatce. Tym razem jednak nie cieszyli się Grecy, a Niemcy. Goście przeprowadzili zabójczą kontrę, którą na gola w sytuacji sam na sam zamienił Patrik Schick. Bayer poszedł za ciosem, bo już trzy minuty później Czech ponownie pokonał Tzolakisa.
Tym razem król strzelców Euro 2020 wykorzystał dośrodkowanie Alejandro Grimaldo i strzałem głową umieścił futbolówkę w siatce.
Rewanżowe mecze fazy play-off Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 24 lutego. Tego dnia o 18:45 Atletico Madryt zagra z Club Brugge, a o 21:00 dojdzie do meczów Newcastle United z Karabachem Agdam, Interu Mediolan z Bodo/Glimt i Bayeru Leverkusen z Olympiakosem Pireus.