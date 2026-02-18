Godziny do kluczowego meczu Interu i takie słowa o Zielińskim. "Bez wątpienia"

Piotr Zieliński przeżywa renesans formy w ostatnich tygodniach w Interze Mediolan. Reprezentant Polski strzelił gola w wygranym 3:2 meczu z Juventusem i stał się bardzo ważną postacią w zespole Cristiana Chivu. Pozycja Zielińskiego w Interze wzrosła po urazie Hakana Calhanoglu, więc Polak częściej może grać jako tzw. reżyser (z wł. regista). - On jest według mnie w TOP5 pomocników na świecie. Piotrek od wielu lat jest jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych pomocników w lidze włoskiej - uważa Zbigniew Boniek, były prezes PZPN i zawodnik Romy czy Juventusu.

Co za słowa o Zielińskim od eksperta z Włoch. "Jeszcze większa osobowość"

Teraz włoski dziennikarz Alessandro Di Gioia z serwisu calciomercato.com rozmawiał z portalem WP SportoweFakty o sytuacji Zielińskiego. Ekspert uważa, że Zieliński jest aktualnie najlepszym zawodnikiem Interu.

- Bez wątpienia Zieliński jest obecnie najlepszym pomocnikiem Interu. Razem z Federico Dimarco tworzy duet najbardziej wyróżniających się piłkarzy w zespole. Jeśli chodzi o hierarchię, obecnie podstawowymi pomocnikami są Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu i Piotr Zieliński. Nowa rola rozgrywającego i zaufanie ze strony Chivu pozwoliły mu wrócić do poziomu z Neapolu, być może z jeszcze większą osobowością i przywództwem - powiedział.

Di Gioia zauważa, że Simone Inzaghi, a więc poprzedni trener Interu, nie stawiał na Zielińskiego. - Po okresie, w którym był wielkim protagonistą w Napoli oraz po trudnościach w poprzednim sezonie w Interze pod wodzą Inzaghiego, wiele osób uważało, że Zieliński znajduje się już w schyłkowej fazie swojej kariery. Wcale nie było to oczywiste, że Piotr wróci do tego poziomu w Mediolanie, zwłaszcza że latem mówiło się nawet o możliwym odejściu - dodał włoski dziennikarz.

Do tej pory Zieliński głównie występował jako tzw. półskrzydłowy (mezzala) w trójce środkowych pomocników. Dziennikarz z Włoch uważa, że Polak grać w ostatnich latach swojej kariery na innej pozycji. - Kiedy Piotr był młodszy, postrzegałem go bardziej jako mezzalę. Teraz uważam, że jest fantastycznym registą i sądzę, że może zakończyć karierę właśnie na tej pozycji na boisku - podsumował Di Gioia.

Tak trener Interu zdecydował ws. Zielińskiego na mecz w Lidze Mistrzów

W środowy wieczór Inter zagra na wyjeździe z norweskim FK Bodo/Glimt w fazie play-off Ligi Mistrzów. Włoskie media przewidują, że Zieliński znajdzie się na ławce rezerwowych i nie zacznie spotkania od początku. Trener Chivu ma postawić na tercet Petar Sucić - Nicolo Barella - Henrikh Mkhitaryan. Warto dodać, że spotkanie Bodo/Glimt z Interem będzie rozgrywane na sztucznej murawie.

Mecz FK Bodo/Glimt z Interem Mediolan odbędzie się w środę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.