Haniebne słowa znanego piłkarza po skandalu w meczu Realu w Lidze Mistrzów

Królewscy wygrali ten mecz 1:0 i tym samym zrewanżowali się Portugalczykom za ostatnią bolesną porażkę w fazie ligowej. Jednak nie o tym jest najgłośniej. W drugiej połowie strzelec jedynego gola - Vinicius Junior nagle zszedł z boiska. "Zgłaszał sędziemu Francoisowi Letexierowi, że został rasistowsko zaatakowany przez Argentyńczyka Gianlukę Prestianniego. Doszło do przepychanek między obiema drużynami oraz słownych utarczek, w których uczestniczył m.in. Jose Mourinho" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.

Haniebne słowa słynnego piłkarza

Po tym meczu głos zabrali piłkarze Realu Madryt. - Takie coś nie może mieć miejsca. "Vini" nam powiedział, że tamten facet nazwał go "małpą", ustami zakrytymi koszulką - tłumaczył po spotkaniu Aurelien Tchouameni.

Jednak Gianluca Prestianni wypiera się tego. "Chciałbym wyjaśnić, że w żadnym momencie nie kierowałem rasistowskich obelg w stronę zawodnika Viníciusa Júniora, który niestety błędnie zinterpretował to, co wydaje mu się, że usłyszał. Nigdy nie byłem rasistą wobec nikogo i ubolewam nad groźbami, które otrzymałem ze strony piłkarzy Realu Madryt" - napisał Argentyńczyk.

Głos nt. tego zajścia zabrał Felipe Melo - były piłkarz Interu czy Juventusu, 22-krotny reprezentant Brazylii, który opublikował film w mediach społecznościowych. Wideo widać, jak targają nim emocje i w bardzo mocnych słowach, przekraczając pewne granice, skomentował to, co się stało.

"Ogień na rasistów! Ogień na rasistów!" – zaczął, cytowany przez eldesmarque.com. Brazylijczyk nie przebierał w słowach, mówiąc o Argentyńczyku. "Jego żona (Prestianniego - przyp. red.) musiała go zdradzić z czarnoskórym mężczyzną" - dodał.

Legendy futbolu przemówiły

To niejedyne głosy ze świata futbolu, które krytykują to, co się stało. "Powinien być mężczyzną i nie zakrywać ust, mówiąc to Viniciusowi. Jeśli chcesz to powiedzieć, przynajmniej powiedz to bez zakrywania ust. To skandal, że ludzie nadal nazywają czarnych 'małpami'! Aha, i jeszcze jedno... Prestianni ma dosłownie czarnych kolegów! Co oni sobie myślą?!" - stwierdził Wesley Sneijder.

W podobnym tonie wypowiedział się Thierry Henry "Upewnił się, że nie zobaczymy, co powiedział. Wyraźnie budzisz podejrzenia, ponieważ nie chcesz, żeby ludzie widzieli lub czytali to, co powiedziałeś. Reakcja Viniciusa mówi mi, że coś jest nie tak" - podkreślił.

Rewanżowy mecz między Realem Madryt a Benficą zaplanowano na środę 25.02. Początek spotkania o godz. 21:00.