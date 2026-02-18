Jest komunikat UEFA po gigantycznej aferze w meczu Realu w LM

Real Madryt pokonał Benfikę Lizbona 1:0 w pierwszym meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Podopieczni Arvalo Arbeloi zrewanżowali się za upokorzenie sprzed trzech tygodni, kiedy to Portugalczycy wygrali 4:2 i w dramatycznych okolicznościach zapewnili sobie 24. miejsce w tabeli, unikając odpadnięcia z LM już po fazie ligowej.

Jedyną bramkę wtorkowego spotkania zdobył Vinicius w 50. minucie. Cudowny strzał był nie do obrony dla Anatolija Trubina. To nie było jednak najważniejsze wydarzenie tego wieczoru, gdyż chwilę po strzelonym golu Brazylijczyk oskarżył jednego z piłkarzy Benfiki - Gianlucę Prestianniego - że obraził go na tle rasistowskim.

Burza po meczu Benfica - Real Madryt w Lidze Mistrzów

Po meczu swojego kolegę z drużyny bronił kapitan Królewskich, Kylian Mbappe. - Ten piłkarz nie zasługuje już na grę w Lidze Mistrzów. Musimy być dobrymi wzorcami do naśladowania dla młodych ludzi, bo jeśli pozwolimy, by takie rzeczy pozostały niezauważone, wszystkie wartości piłki nożnej stracą na znaczeniu - tak o Prestiannim wypowiedział się Francuz. Wyjaśnił, że Vinicius został przyrównany przez Argentyńczyka do małpy.

Swoje trzy grosze dorzucił trener Benfiki, Jose Mourinho. "Jeśli strzelasz tak pięknego gola, to nie prowokuj, tylko ciesz się ze swoimi kolegami, a nie denerwuj 60 tysięcy kibiców" - stwierdził po meczu. Zareagowała też UEFA. Europejska federacja wydała w sprawie specjalne oświadczenie, które zostało zacytowane przez Sky Sports.

UEFA oświadcza ws. meczu Realu Madryt

"Oficjalne raporty z wczorajszych meczów są obecnie analizowane. Gdy zgłoszone są incydenty, otwiera się odpowiednie procedury. Jeżeli doprowadzą one do nałożenia kar dyscyplinarnych, zostanie to ogłoszone na stronie UEFA. Nie mamy obecnie żadnych dodatkowych informacji ani komentarzy w tej sprawie". - czytamy w komunikacie. Trudno się spodziewać, że sędziujący to spotkanie Francois Letexier nie zawarł w raporcie informacji o powodzie kilkuminutowej przerwy w grze, więc wszczęte zostanie postępowanie.

Rewanżowe spotkanie Realu Madryt z Benfiką Lizbona odbędzie się w środę, 25 lutego, na Santiago Bernabeu. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City bądź Sportingiem.