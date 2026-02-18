O której dzisiaj Liga Mistrzów? Gdzie oglądać mecz Interu? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Piotr Zieliński jest kluczowym piłkarzem w pędzącym po mistrzostwo Włoch Interze Mediolan. Reprezentant Polski w dramatyczny sposób zapewnił swojej drużynie komplet punktów w prestiżowym pojedynku z Juventusem. Zwycięska bramka zdobyta w 90. minucie to jednak nie jedynie przebłysk formy 31-latka - to kolejny sygnał fantastycznej dyspozycji.

Znakomita w ostatnich miesiącach forma Polaka wprawiła włoskie media w zachwyt. Dziennikarze prześcigają się w komplementowaniu 31-latka. "Odkryliśmy na nowo zawodnika, którego znaliśmy" - tak o postawie Zielińskiego napisał Fabio Caressa, który wybrał pomocnika Interu do najlepszej "jedenastki" poprzedniej kolejki Serie A.

Piotr Zieliński w walce o Ligę Mistrzów. O której dzisiaj mecze?

Podopieczni Cristiana Chivu nie walczą jednak jedynie o mistrzostwo Włoch. Inter ma szansę na potrójną koronę, bo gra jeszcze o krajowy puchar (w półfinale zmierzy się z Como), a także jest w grze o triumf w Lidze Mistrzów. 10. drużyna fazy ligowej LM rozpoczyna wiosenne zmagania w piłkarskiej elicie od meczów 1/16 finału przeciwko Bodo/Glimt.

Wygrany w tej fazie swojego kolejnego rywala pozna dopiero 27 lutego, po rozegraniu wszystkich spotkań rundy play-off. Wtedy odbędzie się losowanie par 1/8 finału, które rozstrzygnie dokładną drabinkę zmagań. Ewentualnym przeciwnikiem Interu w tej fazie będzie Manchester City bądź lizboński Sporting.

Wcześniej na boisko wyjdzie jeszcze jeden reprezentant Polski. Sensacyjny awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów wywalczył Karabach Agdam, którego podstawowym bramkarzem jest Mateusz Kochalski. Los przyniósł azerskiej drużynie pojedynek z Newcastle. Zwycięzca tego dwumeczu w 1/8 finału zmierzy się z Chelsea bądź Barceloną. Spotkanie Karabach - Newcastle odbędzie się o godzinie 18:45 czasu polskiego.

W pozostałych środowych spotkaniach fazy play-off Ligi Mistrzów Club Brugge podejmie Atletico Madryt, a Bayer Leverkusen na wyjeździe zagra z Olympiakosem. Oba te mecze rozpoczną się o godzinie 21:00.

O której dzisiaj Liga Mistrzów? Gdzie obejrzeć mecz Bodo/Glimt - Inter w Lidze Mistrzów? [TRANSMISJA, STREAM, NA ŻYWO]

Spotkanie Bodo/Glimt - Inter Mediolan odbędzie się 18 lutego o 21:00. Transmisję z tego pojedynku będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online. Co więcej, mecz drużyny Piotra Zielińskiego nadawać będzie też Telewizja Polska. Spotkanie transmitowane będzie na kanale TVP 1, a także w internecie na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z meczu Bodo/Glimt - Inter Mediolan na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.