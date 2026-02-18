Rasistowski atak na Viniciusa? Piłkarz Benfiki przedstawił swoją wersję

Ostatecznie po wielkich emocjach "Królewscy" wywieźli z gorącego terenu jednobramkowe zwycięstwo, dzięki czemu znacznie przybliżyli się do awansu do kolejnej rundy Champions League. Ale spotkanie w Lizbonie jeszcze przez pewien czas pozostanie w głowach przedstawicieli obu drużyn.

Vinicius ofiarą rasizmu? Prestianni zaprzecza

W 50. minucie meczu Real na prowadzenie wyprowadził Vinicius Junior. Brazylijczyk zszedł z lewego skrzydła w prawą stronę i znakomitym strzałem zaskoczył bramkarza Anatolija Trubina, bohatera Benfiki z ostatniego pojedynku między tym ekipami. Vinicius tańcem celebrował zdobycie pięknej bramki, co rozwścieczyło portugalską drużynę.

Brazylijczyk obejrzał żółtą kartkę, która była początkiem kaskady zdarzeń. "Vini" w pewnym momencie zszedł z boiska, zgłaszając sędziemu Francoisowi Letexierowi, że został rasistowsko zaatakowany przez Argentyńczyka Gianlukę Prestianniego. Doszło do przepychanek między obiema drużynami oraz słownych utarczek, w których uczestniczył m.in. Jose Mourinho.

- Takie coś nie może mieć miejsca. "Vini" nam powiedział, że tamten facet nazwał go "małpą" ustami zakrytymi koszulką. Później mówił, że nic nie powiedział, że tak naprawdę powiedział… - tłumaczył po spotkaniu Aurelien Tchouameni.

Po zakończeniu meczu głos w ten sprawie na swoim Instagramie zabrał także Gianluca Prestianni.

Gianluca Prestianni po meczu z Realem screen z : www.instagram.com/stories/gianlucaa_11/

"Chciałbym wyjaśnić, że w żadnym momencie nie kierowałem rasistowskich obelg w stronę zawodnika Viníciusa Júniora, który niestety błędnie zinterpretował to, co wydaje mu się, że usłyszał. Nigdy nie byłem rasistą wobec nikogo i ubolewam nad groźbami, które otrzymałem ze strony piłkarzy Realu Madryt" - napisał Argentyńczyk.

Zawieszenia piłkarza Benfiki domaga się m.in. Kylian Mbappe. Francuz przyznał, że słyszał rasistowski atak skierowany przez Argentyńczyka do Viniciusa.

Gra została wznowiona, a Real Madryt wywiózł z Lizbony cenne zwycięstwo. Rewanż zaplanowano za tydzień 25 lutego. Początek o godzinie 21.