Wraca Liga Mistrzów! O której Benfica - Real? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W fazie Ligowej Ligi Mistrzów rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, jednak nie w przypadku Arsenalu, który nie miał sobie równych i wygrał wszystkie osiem spotkań, awansując bezpośrednio do 1/8 finału. Razem z nimi miejsca w pierwszej ósemce zajęli: Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Liga Mistrzów: Real Madryt staje przed szansą rewanżu na Benfice

Niżej jest zdecydowanie ciekawiej, bo miejsca od 9. do 24. pozwalają kontynuować rywalizację, ale od 1/16 finału. W grupie tych ekip znaleźli się m.in. Real Madryt, Inter Mediolan, PSG - obrońcy tytułu, Juventus, Atletico czy Borussia. To oznacza, że już w najbliższych dniach piłkarze tych klubów będą walczyć o kwalifikację do kolejnej fazy play-off.

We wtorek 17 listopada zaplanowano cztery spotkania. Najciekawiej zapowiada się wyjazdowe starcie Realu Madryt z Benficą. Królewscy oczywiście są faworytami, ale Portugalczycy nie raz już udowadniali, że są bardzo groźni.

Warto podkreślić, że te drużyny mierzyły się ze sobą w fazie ligowej. To właśnie zwycięstwo 4:2 nad Królewskimi pozwoliło Benfice awansować do kolejnej fazy tego turnieju.

To spotkanie było pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Gola na wagę awansu Benfice dał... Trubin - bramkarz, który na ostatni stały fragment gry pobiegł w pole karne Courtoisa.

Zobacz też: Boniek wydał wyrok ws. "efektu Papszuna". "Legia myślała, że to wystarczy"

"Real Madryt przegrywał już 1:3 i zdołał jeszcze zdobyć kontaktową bramkę (Mbappe na 2:3), ale to było wszystko, na co tego wieczora stać było podopiecznych Alvaro Arbeloy, którzy kończyli mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach Raula Asencio i Rodrygo. W ostatniej akcji meczu Lizbończycy, podopieczni byłego trenera Realu, Jose Mourinho, upokorzyli jeszcze gości - do siatki głową trafił... bramkarz Anatolij Trubin. Ten gol dał Benfice prawo gry w play-offach! "Królewscy" przegrali, ale i oni zagrają dalej w Lidze Mistrzów, choć nie bezpośrednio w 1/8 finału, a również w barażach" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Kiedy i gdzie oglądać wtorkowe mecze 1/16 Ligi Mistrzów?

W pozostałych spotkaniach Galatasaray podejmie Juventus, Borussia Dortmund Atalantę, a AS Monaco zmierzy się z PSG.

Mecz Galatasaray - Juventus zaplanowano na godz. 18:45. Pozostałe spotkania rozpoczną się o godz. 21:00. Transmisje na żywo z tych spotkań będzie można oglądać na antenie Canal+ oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online.