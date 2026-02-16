Tak Mourinho nazwał Real przed wielkim rewanżem w Lidze Mistrzów

Benfica, którą prowadzi Mourinho, we wtorek podejmuje Real Madryt w meczu play-off Ligi Mistrzów, a rewanż odbędzie się w przyszłym tygodniu na Santiago Bernabeu. To kolejne spotkanie Portugalczyka, byłego trenera "Królewskich" z tą drużyną. Pod koniec stycznia Benfica grała z Realem w ostatniej kolejce fazy ligowej LM - gol na 4:2, dający ekipie z Lizbony miejsce w barażach, padł w 98. minucie, a strzelił go bramkarz Anatolij Trubin.

REKLAMA

Zobacz wideo To największa sensacja w Lidze Mistrzów? Kałucki: Nie byli poważnie traktowani

Jose Mourinho: oni są królami Ligi Mistrzów

Mourinho podczas konferencji prasowej podkreślił jednak, że spodziewa się innego meczu niż ten, podczas którego jego drużyna zdominowała Madryt. Portugalski trener podkreślił, jak silna jest drużyna Alvaro Arbeloi i przypomniał o rekordowych 15 pucharach Ligi Mistrzów, zdobytych przez Real. - Real, którego oczekuję jutro, to Real Madryt, który jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. To królowie Ligi Mistrzów - dodał Mourinho.

63-letni portugalski trener podczas konferencji prasowej został też zapytany o to, czy jest otwarty na ponowną pracę w Madrycie. Według portugalskich mediów, Mourinho ma w kontrakcie z Benficą klauzulę, która pozwala mu opuścić klub.

- Czy można odmówić Realowi? Tak - odpowiedział Mourinho dziennikarzom na pytanie, po czym dodał, że łączy go "wielka przyjaźń" z Florentino Perezem i stała więź z Madrytem, ale tematu ewentualnego powrotu nie ma. Klauzula możliwości zerwania umowy została umieszczona w kontrakcie "Mou" ze względu na wybory prezydenckie w Benfice, które miały się odbyć w listopadzie 2025 roku, kilka tygodni po podpisaniu przez niego kontraktu.

- Dałem z siebie wszystko dla Realu Madryt, wszystko, co miałem, robiłem dobre rzeczy, robiłem złe rzeczy, ale dałem absolutnie wszystko i to wszystko – podsumował temat Mourinho.

Zobacz też: Polak strzelił gola Liverpoolowi w Lidze Mistrzów!

Mourinho prowadził "Królewskich" w latach 2010-2013. Zwycięzca barażowego dwumeczu Benfica – Real zagra w 1/8 finału LM ze Sportingiem CP, czyli kolejną drużyną z Lizbony, lub Manchesterem City. Mecz barażowy Benfiki z Realem rozpocznie się we wtorek 16.02 o godz. 21. Rewanż odbędzie się 25 lutego o tej samej godzinie.