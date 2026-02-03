Polak strzelił gola Liverpoolowi w Lidze Mistrzów!

Była 35. minuta meczu 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA: MSK Zilina - Liverpool przy prowadzeniu gości 1:0 (gol Kierana Morrisona w 4. minucie). Właśnie wtedy gospodarze zagrali ładną, zespołową akcję. Z prawej strony pola karnego dośrodkował Marko Vaclavek, a jeden z piłkarzy gości wybił piłkę przed polem karnym. Tam na 17. metrze dopadł do niej Fabian Bzdyl, były piłkarz Cracovii i strzałem z pierwszej piłki z woleja zdobył gola. Bramkarz Liverpoolu - Polak Kornel Miściur interweniował, ale piłka po jego rękach wpadła do siatki.

Fabian Bzdyl z golem w Lidze Młodzieżowej UEFA

Po golu Bzdyla był w meczu remis 1:1. Dla Polaka to pierwsze trafienie w tym sezonie w tych rozgrywkach. Można je zobaczyć w linku poniżej.

Gospodarze poszli za ciosem. W 65. minucie zwycięskiego gola na 2:1 zdobył Frantisek Kosa. MSK Zilina wygrał zasłużenie - oddała ponad dwa razy więcej strzałów (15-7, w celnych: 6-2).

Fabian Bzdyl we wrześniu ubiegłego roku na zasadzie transferu definitywnego przeszedł z Cracovii do MSK Ziliny. Dotychczas w barwach pierwszej drużyny tego klubu zagrał dziewięć razy i miał asystę.

Z kolei bilans Bzdyla w Cracovii to: 14 spotkań i dwie bramki. 18-latek zdążył już zagrać dziewięć spotkań w reprezentacji Polski U-19 i zdobyć aż siedem goli. W aż trzech meczach tej kadry trafił dwa razy: z Wyspami Owczymi, Azerbejdżanem i Mołdawią.

W Lidze Młodzieżowej UEFA gra też Legia Warszawa. W środę, 4 lutego, o godz. 14 zmierzy się z Ajaxem.

