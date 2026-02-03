Barcelona chce finału Ligi Mistrzów. Już wkroczyli do akcji

FC Barcelona rzutem na taśmę znalazła się w najlepszej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów i awansowała bezpośrednio do 1/8 finału. Zadecydowało o tym zwycięstwo z FC Kopenhagą 4:1 w ostatniej kolejce. Teraz ekipa Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Głównym celem oczywiście jest wejście do wielkiego finału, który odbędzie się 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie. Ambicje klubu związane z Ligą Mistrzów sięgają jednak jeszcze dalej.

30 lat i koniec. Barcelona ogłasza ws. finału Ligi Mistrzów. "Formalny zamiar"

Okazuje się, że klub zamierza w niedalekiej przyszłości sam zorganizować finał Ligi Mistrzów. We wtorek wydano w tej sprawie oficjalny komunikat. "FC Barcelona niniejszym formalnie wyraża zamiar uczestnictwa, wraz z Radą Miasta Barcelony i Rządem Katalonii, we wstępnym procesie ubiegania się o organizację Finału Ligi Mistrzów 2029, proponując Barcelonę jako potencjalnego gospodarza, a stadion Spotify Camp Nou jako proponowane miejsce, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej certyfikacji i zgody UEFA, przy wsparciu Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF)" - możemy przeczytać.

Finał miałby się zatem odbyć na stadionie Camp Nou w roku 2029, a więc równo 30 lat od ostatniego finału Ligi Mistrzów na tym obiekcie. Wówczas w sezonie 1998/99 zmierzyły się na nim Manchester United i Bayern Monachium. Mecz zakończył się zwycięstwem Anglików 2:1.

Finał Ligi Mistrzów w Barcelonie? Stadion nadal w budowie

Jak wyjaśniono w dalszej części komunikatu, proces ubiegania się o status gospodarza jest na razie w fazie analiz. - Klub i zaangażowane instytucje złożyły wstępną wymaganą dokumentację, której celem jest przyspieszenie procedury i umożliwienie UEFA oceny zasadności oferty, zgodnie z ustalonymi protokołami - dodano. Złożenie oficjalnej oferty i kompletu dokumentów planowane jest na początek czerwca 2026 r.

Stadion Camp Nou, który miałby się stać areną finału, nadal pozostaje jednak w przebudowie. Piłkarze FC Barcelony opuścili go latem 2023 r. i wrócili na niego dopiero pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z zapowiedziami prace mają się zakończyć na przełomie 2027 i 2028 r. Docelowo stadion ma pomieścić nieco ponad 100 tys. widzów. Na razie może na nim zasiąść niespełna 45 tys.