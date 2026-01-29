Przez gola bramkarza straci pracę? Niebywały obrót spraw w LM

Anatolij Trubin stał się bodaj największym bohaterem ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. To właśnie ukraiński bramkarz Benfiki Lizbona w niebywałych okolicznościach zapewnił jej miejsce w fazie pucharowej. W 98. minucie poszedł w pole karne Realu Madryt i po dośrodkowaniu Aursnesa głową pokonał golkipera Realu. Dzięki temu Benfica wygrała 4:2 i zajęła 24. miejsce w tabeli - ostatnie gwarantujące awans. Największym przegranym całej tej sytuacji wcale jednak nie była ekipa Realu Madryt i trener Alvaro Arbeloa.

Zespół ze stolicy Hiszpanii co prawda spadł na 9. miejsce w tabeli, przez co nie awansował bezpośrednio do 1/8 finału, ale wynik jeszcze bardziej zaszkodził... Olympique Marsylia. Francuzi po porażce 0:3 z Clubem Brugge zajęli pechową 25. pozycję. Gdyby jednak nie gol Trubina, znaleźliby się przed Benficą i zagrali w 1/16 finału. Dlaczego? Otóż oba zespoły miały w dorobku po 9 punktów i o awansie decydował bilans bramkowy. Ten w ostatecznym rozrachunku o zaledwie jedną bramką był korzystniejszy dla Benfiki. Marsylia miała natomiast więcej goli zdobytych, a zatem gdyby był równy, awans przysługiwałby właśnie jej.

Oczywiście odpadnięcie z Ligi Mistrzów na tym etapie zostało w Marsylii odebrane jako gigantyczna klęska. - To była okropna noc, wręcz haniebna. (...) Ponosiłem porażki w karierze, ale rzadko czułem taki wstyd - grzmiał zaraz po środowych meczach dyrektor sportowy klubu, Medhi Benatia. Tunezyjczyk zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji. I choć krytykował głównie piłkarzy, może się to tyczyć również trenera.

Media: Olympique Marsylia zwolni trenera? "Trwają rozmowy"

Tak sugeruje francuskie RMC Sport. Wedle informacji portalu: "pozycja Roberto De Zerbiego jako menedżera OM jest poważnie zagrożona". - Trwają rozmowy między De Zerbim a zarządem klubu. Może on zatem wkrótce opuścić Olympique Marsylia, choć osoby bliskie klubowi twierdzą, że nic nie jest jeszcze oficjalne - możemy przeczytać.

Włoski szkoleniowiec do Olympique dołączył w lipcu 2024 r. Pod jego wodzę zespół z Prowansji wygrał 38 meczów, 7 zremisował i 21 przegrał. W poprzednim sezonie sięgnął po wicemistrzostwo Francji. W trwających rozgrywkach Ligue 1 zajmuje trzecie miejsce w tabeli - za PSG i Lens.