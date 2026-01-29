Bramkarz pogrążył Real Madryt w 98. minucie. Wypalił: "To powiedział mi Mourinho"

Benfica Lizbona w niezwykłych okolicznościach awansowała do 1/16 finału Ligi Mistrzów. Portugalczycy musieli pokonać Real Madryt różnicą dwóch goli, aby wyprzedzić znajdującą się na ostatnim miejscu premiowanym awansem Marsylię. Podopieczni Jose Mourinho zrealizowali trudny do osiągnięcia cel, w dodatku po najbardziej szalonym scenariuszu, jaki tylko można wymyślić.

Anatolij Trubin bohaterem Benfici. Oto co bramkarz powiedział po meczu

W 8. minucie doliczonego czasu gry piłkę w pole karne dośrodkował Fredrik Aursnes. W szesnastkę rywali udał się Anatolij Trubin i to właśnie bramkarz Benfiki pokonał Thibaut Courtoisa. Ukrainiec podkreśla, że nie znał sytuacji w tabeli, a w pole karne poszedł na polecenie trenera Jose Mourinho.

- Pierwszy raz coś takiego przytrafiło mi się w moim życiu. Strzeliłem gola i to tak ważnego, niesamowite...Trener powiedział mi, że mam ruszyć w pole karne, nie wiedziałem, że potrzebujemy jeszcze jednego gola, by awansować. Była minuta do końca meczu, musieliśmy dać wszystko co mieliśmy na boisku. Musieliśmy zrobić wszystko, by strzelić gola. Bardzo się cieszę, że nam się to udało i awansowaliśmy do kolejnej rundy - powiedział po meczu w rozmowie z Canal Plus Anatolij Trubin.

"Courtois to moim zdaniem jeden z najlepszych bramkarzy"

Trubin został również zapytany po meczu o odczucia towarzyszące pokonaniu jednego z najlepszych bramkarzy świata, Thibaut Courtoisa. Ukrainiec w ciepłych słowach wypowiedział się o swoim koledze po fachu.

- To moim zdaniem jeden z najlepszych bramkarzy, może najlepszy bramkarz na świecie. Zrobiłem to co musiałem, zrobiłem wszystko idealnie, bo strzeliłem. Myślę, że to był trudny strzał do obrony. Po meczu było spore zamieszanie, więc tylko uścisnęliśmy sobie z Courtoisa ręce, ale nie rozmawialiśmy - przyznał po spotkaniu w rozmowie z Canal Plus Courtoisa.

Są spore szanse na kolejną konfrontację Benfici z Realem Madryt. Portugalczycy w 1/16 finału mogą trafić na Królewskich lub Inter Mediolan. Losowanie zaplanowano na piątek o godz. 12.00 w Nyonie.