Wszystko jasne! Oto ostateczna tabela Ligi Mistrzów! Kto awansował?

Końcowe mecze w fazie ligowej Champions League rozpoczęły się o tej samej porze. Wszystkie 18 spotkań zaczęły się o godzinie 21:00. Jak to zwykle bywa, podczas ostatniego akcentu nie zabrakło wielkich emocji. Poznaliśmy osiem drużyn, które już zapewniły sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O pozostałe miejsce zagrają zespoły z lokat 9-24. Pozostałe ekipy odpadły z europejskich pucharów.

W kolejnej części fazy pucharowej zameldowały się już: Arsenal Londyn, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona oraz Manchester City.

W barażach zagrają z kolei: Real Madryt, Inter Mediolan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Bayer, Borussia, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Karabach Agdam, Bodo/Glimt, a także w niecodziennych okolicznościach Benfica Lizbona.

Od pierwszych minut na boisku Camp Nou pojawił się Robert Lewandowski. I podobnie, jak jego koledzy, musiał być niezwykle zdziwiony, gdy w 4. minucie wynik otworzył Viktor Dadason. W 11. minucie sam na sam z bramkarzem Dominikiem Kotarskim nie poradził sobie "Lewy". Wynik 0:1 utrzymał się aż do końca pierwszej połowy, a piłkarzy Blaugrany żegnały gwizdy.

Po wyjściu z szatni zobaczyliśmy już inną Barceloną. W 48. minucie Lewandowski dostał podanie od Lamine'a Yamala, którego nie mógł nie wykorzystać. 12 minut później było już 2:1 (Yamal), a po kolejnych 5 minutach karnego wywalczył kapitan reprezentacji Polski, którego na gola zamienił Raphinha. Pod koniec spotkania na 4:1 podwyższył Marcus Rashord. Lewandowski zszedł z boiska w 81. minucie.

Piotr Zieliński w meczu Interu na Signal Iduna Park w Dortmundzie zagrał do 74. minuty. Wcześniej był raczej niewidoczny. Dopiero po tym, jak usiadł na ławce, jego koledzy strzelili dwa gole.

Aż sześć goli wpuścił Mateusz Kochalski. Jego Karabach Agdam nie miał nic do powiedzenia w starciu na Anfield z "The Reds". W ogóle na placu gry nie pojawił się Nicola Zalewski z Atalanty.

Wyniki meczów 8. kolejki Ligi Mistrzów:

Ajax - Olympiakos 1:2

Arsenal - Kairat 3:2

Athletic - Sporting 2:3

Atletico - Bodo/Glimt 1:2

Barcelona - FC Kopenhaga 4:1

Bayer - Villarreal 3:0

Benfica - Real Madryt 4:2

Dortmund - Inter 0:2

Club Brugge - Olympique Marsylia 3:0

Eintracht - Tottenham 0:2

Liverpool - Karabach 6:0

Man. City - Galatasaray 2:0

Monaco - Juventus 0:0

Napoli - Chelsea 2:3

Pafos - Slavia Praga 4:1

PSG - Newcastle 1:1

PSV - Bayern 1:2

Royale Union - Atalanta 1:0

Tabela Ligi Mistrzów po wszystkich 8. kolejkach:

Arsenal - 24 punktów, bilans bramek 23:4 Bayern Monachium - 21 pkt., 22:8 Liverpool - 18 pkt., 20:8 Tottenham - 17 pkt., 17:7 FC Barcelona - 16 pkt., 22:14 Chelsea - 16 pkt., 17:10 Sporting - 16 pkt., 17:11 Manchester City - 16 pkt., 15:9 Real Madryt - 15 pkt., 21:12 Inter Mediolan - 15 pkt., 15:7 Paris Saint Germain - 14 pkt., 21:11 Newcastle - 14 pkt., 17:7 Juventus - 13 pkt., 14:10 Atletico Madryt - 13 pkt., 17:15 Atalanta - 13 pkt., 10:10 Bayer Leverkusen - 12 pkt., 13:14 Borussia Dortmund - 11 pkt., 19:17 Olympiakos - 11 pkt., 10:14 Club Brugge - 10 pkt., 15:17 Galatasaray - 10 pkt., 9:11 AS Monaco - 10 pkt., 8:14 Karabach Agdam - 10 pkt., 13:21 Bodo/Glimt - 9 pkt., 14:15 Benfica Lizbona - 9 pkt., 10:12 Olympique Marsylia - 9 pkt., 11:14 Pafos - 9 pkt., 8:11 Union Saint Gilloise - 9 pkt., 8:17 PSV Eindhoven - 8 pkt., 16:16 Athletic Bilbao - 8 pkt., 9:14 Napoli - 8 pkt., 9:15 FC Kopenhaga - 8 pkt., 12:21 Ajax Amsterdam - 6 pkt., 8:21 Eintracht Frankfurt - 4 pkt.,10:21 Slavia Praga - 3 pkt., 5:19 Villarreal - 1 pkt., 5:18 Kairat Ałmaty - 1 pkt., 7:22

30 stycznia odbędzie się losowanie par w fazie play-off Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkania odbędą się 17/18 lutego, rewanże zaplanowano tydzień później.